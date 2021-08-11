كل ما تريد معرفته عن الموسم الجديد من أبطال أوروبا

يتأهب الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا، للانطلاق وجماهير كرة القدم تترقب بداية المسابقة الأقوى في العالم على صعيد الفرق.

وبدأت مراحل التصفيات والتأهل إلى دور المجموعات، لكن معظم الفرق حسمت فعليا التأهل، وتعرفت على المستوى الذي تشارك فيه.

وكان تشلسي فاز بلقب البطولة الموسم الماضي، بتفوقه على مانشستر سيتي بهدف نظيف في النهائي الذي أقيم في ملعب "دراغاو" بالبرتغال.

والجدير بالذكر أن نسخة هذا الموسم من مسابقة الأندية الأولى في أوروبا ستضم 5 فرق من الليغا، وذلك بفضل فوز فياريال بلقب الدوري الأوروبي.

الفرق المتأهلة

المستوى الأول: تشلسي وفياريال ومانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد وبايرن ميونيخ وإنتر وليل وسبورتينغ لشبونة

المستوى الثاني: ريال مدريد وبرشلونة وإشبيلية ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وليفربول ومانشستر يونايتد ودورتموند

المستوى الثالث: بيشكتاش التركي ودينامو كييف الأوكراني وكلوب بروج البلجيكي، إضافة إلى الفرق التي تتأهل من مباريات التصفيات.

المستوى الرابع: ميلان وفولفسبورغ، إضافة إلى الفرق التي تتأهل من مباريات التصفيات.

وهذا يعني أنه لا يزال 6 مراكز فارغة في البطولة وستحسم في مباريات التصفيات.

وحتى 11 من الشهر الجاري، هناك فرق لا تزال في المنافسة وقادرة على التأهل إلى دور المجموعات في البطولة القارية الأم، وهي فرق: دينامو زغرب، ويونغ بويز السويسري، و"سي إف آر" كلوج الروماني، ومالمو السويدي ولودوغورتس البلغاري، و"بي إس في" الهولندي، وبنفيكا البرتغالي، وشاختار دونيتسك، وموناكو الفرنسي.