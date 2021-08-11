حلمي الفوز بدوري الأبطال مع سان جيرمان.. ميسي مصمم على النجاح في باريس

قدّم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لاعبه الجديد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء.

كان من المتوقع أن يوقع نجم برشلونة الإسباني السابق، الذي سجل 672 هدفا في 778 مباراة مع الفريق الكتالوني، عقدا جديدا في قلعة (كامب نو) لكن التعقيدات المالية أجبرته على الرحيل من النادي.

وبعد فشل توقيع العقد الجديد، انقض الفريق الباريسي على الفور لإتمام واحدة من أكثر الصفقات أهمية في تاريخ الساحرة المستديرة، وأكدت إدارة سان جيرمان إنهاء الصفقة أمس الثلاثاء.

ويقول ميسي -خلال المؤتمر الصحفي الذي شارك به رئيس سان جيرمان، ناصر الخليفي- إنها "تجربة جديدة وأنا مستعد لها، لديّ زملاء في حجرة الملابس وهذا سيسهل كثيرا على عملية التأقلم، لديّ حماس للتدرب واللعب، كل شيء جديد بالنسبة لي ولكني مستعد على المستوى الشخصي والرياضي نحن في مدينة مذهلة ونحن سعداء لوجودنا فيها".

وردا على سؤال، عن متطلبات الفوز بدوري الأبطال، يجيب ميسي "ليس بالأمر السهل، أحيانا يكون لديك أفضل اللاعبين في العالم ولا تفوز، باريس كان قريبا في السنوات الماضية وكان يمتلك فريقا رائعا، لا أدري ماذا ينقص الفريق، لكن يجب أن يكون لديك فريق متحدا. من الخارج أعرف أن لباريس هذه الروح ونحتاج لبعض الحظ وهو شيء مهم إذ لا يفوز الأفضل دائما، آتي إلى هنا برغبة كبيرة وحلمي أن أحمل هذه الكأس مرة أخرى وأنا هنا في المكان المناسب. باريس سان جيرمان وأنا نبحث عن الهدف نفسه، نحن الآن متحدون".

وأوضح أن "التغيير كان صعبا، لكن حين وصولي إلى هنا كانت هناك سعادة كبيرة، أنا أستمتع كثيرا منذ اليوم الأول، أريد أن أبدأ بالتدريبات، لدي رغبة كبيرة بلقاء زملائي والكادر التدريبي، أشكر الجميع رئيس النادي وليوناردو (المدير الرياضي للنادي الباريسي).. الاستقبال الحار أسعدني كثيرا، متأكد من أننا سنستمتع كثيرا وسنكافح لتحقيق أهداف هذا النادي".

Lionel Messi salue les supporters venus l'accueillir au Parc des Princes 😍 On vous laisse apprécier !#PSGxMESSI pic.twitter.com/txdJ3viry6 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 11, 2021

وتابع "شعور رائع أن أتقاسم الوقت مع لاعبين رائعين كنيمار وكيليان مبابي".

وأضاف "كما قُلت من قبل، أنا ممتن لكل من استقبلني هنا، كان شيئا جنونيا والجميع خرج للشوارع، نتمنى أن يكون موسما رائعا لهم ولنا، لم أجرب شيئا كهذا من قبل. هذا يوم خاص جدا بالنسبة لي.. هذا جنون، استقبال الجماهير كان مُثيرا للإعجاب".

وأكد ميسي "إرادتي الوحيدة الآن هي أن أبدأ التدريبيات. أريد أن أعمل مع الموظفين وزملائي وأبدأ هذه اللحظة الجديدة من حياتي".

وشدد "لدي هذه الإرادة للعب، وأنا حقا غير صبور. وما زلت أريد الفوز، كما فعلت في اللحظة الأولى من مسيرتي".

وأضاف "أشعر أن هذا النادي مستعد للقتال من أجل كل الألقاب. هذا هو هدفي، أريد أن أستمر في التطور وأواصل الفوز بالبطولات، ولهذا السبب جئت إلى هذا النادي، آمل حقا أن نتمكن من تحقيق ذلك".

واعترف ميسي بأنه فكّر في إمكانية مواجهة برشلونة إذا أوقعت القرعة باريس سان جيرمان ضد الفريق الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

وكشف الساحر الأرجنتيني "برشلونة هو وطني، لقد كنت هناك منذ أن كنت طفلا وعشت أشياء كثيرة هناك، لا أعرف ما إذا كنا سنواجه بعضنا، سيكون من الرائع العودة إلى برشلونة.. سيكون من الغريب أن تلعب على ملعبك هناك في برشلونة بقميص آخر لكن هذا يمكن أن يحدث وسنرى".

من جانبه، أكد رئيس سان جيرمان، ناصر الخليفي، أن التعاقد مع ميسي يمثل بيانا مهما.

وقال "هذا يوم رائع وتاريخي للنادي ولعالم كرة القدم ولنا.. إنه لأمر مدهش ما حاولنا تحقيقه".

وأوضح الخليفي "كانت لدينا طموحات عالية ونحن فخورون للغاية بما وصلنا إليه اليوم. كانت هناك رغبة كبيرة لدى الطرفين لتحقيق ذلك. هذه مجرد بداية وسيبدأ العمل الجاد الآن".

وأعرب عن اعتقاده بأن الاستعانة بخدمات ميسي ستكون حاسمة في الحفاظ على الجناح الفرنسي الشاب كيليان مبابي (22 عاما)، الذي ينتهي عقده مع سان جيرمان نهاية الموسم المقبل.

وأكد رئيس سان جيرمان الذي دافع عن إنفاق النادي "لقد أراد (مبابي) فريقا تنافسيا وأعتقد أن لدينا أكثر الفرق تنافسية في العالم، لذا لا يوجد عذر له الآن، لا يمكنه فعل أي شيء سوى البقاء".

وتابع الخليفي "ما تحتاجه كإعلام للتركيز عليه ليس فقط الجانب السلبي ولكن الجانب الإيجابي الذي سيجلبه (ميسي) للنادي. تحققنا مع مسؤولينا الماليين وعرفنا أنه يمكننا التعاقد معه".

وخلص إلى أن "مستوى الدوري الفرنسي سيرتفع مع ميسي، وحقوق التلفزيون وشركائنا أيضًا، كل شيء سوف يرتفع بسبب ميسي".

وأنهى الخليفي حديثه قائلا "من خلال كل ذلك ننظر إلى اللعب المالي النظيف وسنفي دائما بلوائحه".

ميسي: هدفي الأول الفوز بدوري أبطال أوروبا (رويترز)

وخلال فترة وجوده مع الفريق الأول لبرشلونة، التي استمرت 21 عاما، توج ميسي بـ4 ألقاب في بطولة دوري أبطال أوروبا، كما حصل على 10 ألقاب بالدوري الإسباني.

وفاز ميسي بأول ألقابه الدولية، بعدما توج مع منتخب الأرجنتين بكأس أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) في يوليو/تموز الماضي، ليقود منتخب بلاده للحصول على لقبه الأول في المسابقة القارية منذ 1993.

ويتطلع سان جيرمان، الذي تعاقد هذا الصيف مع المغربي أشرف حكيمي وضم مجانا كلا من حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما والهولندي جيورجينيو فينالدوم والإسباني سيرجيو راموس، لاستعادة لقب الدوري الفرنسي الذي فقده في الموسم الماضي لمصلحة لِيل، قبل الشروع في البحث عن لقبه الأول بدوري الأبطال.