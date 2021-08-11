"إم إن إم".. ميسي يكمل "فريق الأحلام" لباريس سان جيرمان

أُطلق على أول تشكيلة لبرشلونة فازت بكأس أوروبا لكرة القدم "فريق الأحلام" والآن لا يستحق أي ناد هذا اللقب أكثر من باريس سان جيرمان الذي أضاف ليونيل ميسي إلى تشكيلته المدججة بالنجوم.

وانضم ميسي -الذي عقد مؤتمرا صحفيا مشوبا بالعواطف لوداع برشلونة- إلى باريس سان جيرمان أمس الثلاثاء، ليشكل خط هجوم ثلاثيا مع نيمار صديقه وشريكه السابق في هجوم النادي الكتالوني والنجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي.

وقد ينافس هذا الثلاثي الشراكة الهجومية التي شكلها ميسي في برشلونة مع نيمار ولويس سواريز 3 مواسم (إم إس إن)، وسجلوا فيما بينهم 364 هدفا وقادوا البرسا لثلاثية الدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا في 2015.

لكن هذا النجاح كان بداية فترة من التراجع البطيء لبرشلونة، وهو أمر يجب أن يكون بمثابة تحذير لباريس سان جيرمان من متاعب بناء فريق مليء بالمواهب لكنه يفتقر إلى الجهد البدني والأفكار.

وفي نهاية المطاف جاء بناء فريق يتمحور حول ثلاثي الهجوم الموهوب على حساب التوازن العام لبرشلونة، وسرعان ما وجد برشلونة نفسه غير قادر على المنافسة مع أبرز الأندية في دوري الأبطال.

وخرج برشلونة من دوري الأبطال على يد أتلتيكو مدريد في الموسم التالي ثم خسر 4-صفر و3-صفر أمام باريس سان جيرمان ويوفنتوس على الترتيب في الموسم الذي يليه.

وغادر نيمار متجها إلى باريس سان جيرمان في 2017 في صفقة قياسية عالمية بلغت قيمتها 222 مليون يورو، لكن برشلونة أهدر مكاسبه المفاجئة على أفراد أكثر تكلفة مثل عثمان ديمبلي وفيليب كوتينيو وأنطوان غريزمان، مما رفع فاتورة أجور النادي لأعلى من أي وقت مضى.

واستمرت ألقاب الدوري الإسباني في التدفق ولكن سرعان ما توقف الفريق عن الظهور في طليعة اللعبة.

ونظرا لأن النادي أصبح أكثر اعتمادا على ميسي، استمرت الأندية الكبرى الأخرى في القارة في التطور متجاوزة برشلونة خططيا وبدنيا.

وكانت هناك إشارات تحذيرية واضحة، مثل الهزيمة 3-صفر أمام روما في إياب ربع نهائي نسخة 2018، ثم الخسارة المؤلمة بشكل أكبر 4-صفر أمام ليفربول في الموسم التالي ليسقط "البلوغرانا" 4-3 في النتيجة الإجمالية بالدور نصف النهائي.

ووصل برشلونة إلى الحضيض بهزيمة مذلة 8-2 أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي موسم 2019-2020.

وفي حين حقق باريس سان جيرمان فوزا ساحقا في ملعب "الكامب نو" الموسم الماضي بنتيجة 4-1 في ثمن نهائي النسخة الماضية، لتصبح أسرع مرة يخرج فيها برشلونة من البطولة في 14 عاما.

لكن خسارة برشلونة الأكثر ألما كانت الضرر المالي الذي رافق جائحة فيروس كورونا وأدى إلى تراكم ديون بقيمة 1.2 مليار يورو، ليصبح غير قادر على الإبقاء على ميسي.

وربما تكون الإشارات التحذيرية المالية موجودة أيضا أمام باريس سان جيرمان، الذي ضم هذا الصيف سيرجيو راموس وجورجينيو فينالدوم وجيانلويجي دوناروما، وجميعهم في صفقات مجانية لكن برواتب ضخمة، إضافة لإنفاق 60 مليون يورو على ضم أشرف حكيمي.

لاعبون موهوبون

هناك أسئلة بحاجة لإجابات عما إذا كان بوسع تشكيلة مليئة بهذا القدر من اللاعبين الموهوبين، الذين تخطى غالبيتهم حاجز 30 عاما، الحفاظ على روح الفريق على أرض الملعب.

ويتعين على المدرب ماوريسيو بوكيتينو أن يظهر أن بإمكانه السيطرة على تشكيلة مدججة بالنجوم، وهو أمر واجه أسلافه، أوناي إيمري وتوماس توخيل، صعوبات في فعله.

ورغم أنه أكثر هدوءا من أمثال راموس ونيمار، لم يثبت ميسي دائما أنه من السهل التعامل معه.

وقال جيراردو مارتينو مدرب برشلونة السابق إنه يعرف أن ميسي "كان من الممكن أن يطرده في أي لحظة" بينما قال كيكي سيتين الذي أشرف على الهزيمة المؤلمة أمام بايرن ميونيخ "إنه متحفظ للغاية، لكنه يجعلك ترى الأشياء التي يريدها".

ولدى بوكيتينو أفضلية الانتماء لروزاريو، المنطقة نفسها التي ينحدر منها ميسي في الأرجنتين ويشتركان في تشجيعهما لنادي "نيويلز أولد بويز".

لكن سيتعين عليه أن يسير بحذر بين إظهار الاحترام الذي يتطلبه وضع اللاعب دون السماح له بأن يصبح أكبر من النادي.