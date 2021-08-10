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ماذا يحدث بقميص ميسي رقم "10" في برشلونة؟

لن يستطيع برشلونة أن يحجب رقم ميسي إلا في حالة واحدة فقط، وهي تسجيله لـ 24 لاعبا والتخلي عن مكان في القائمة (الأناضول)
لن يستطيع برشلونة أن يحجب رقم ميسي إلا في حالة واحدة فقط، وهي تسجيله لـ 24 لاعبا والتخلي عن مكان في القائمة (الأناضول)
10/8/2021

رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة يترك الرقم الأيقوني "10" في الفريق لموسم 2021-2022، شاغرا.

وبعد ارتدائه للرقم لأكثر من عقد من الزمن، ميسي غادر الكامب نو مرة وإلى الأبد، في انتظار معرفة الفريق المستقبلي مع تقدم حظوظ باريس سان جيرمان، للظفر بتوقيعه.

والسؤال، من سيرتدي الرقم "10" بعد رحيل أسطورة الفريق الكتالوني؟

لم يجرؤ أحد على الاقتراب من القميص في فوز البرسا على يوفنتوس بثلاثية نظيفة على كأس "خوان غامبر"، وقد يُترك القميص من دون أن يرتديه أحد للموسم القادم.

ولا يوجد خيار لحجب أرقام القمصان في الليغا الإسبانية، على عكس التقاليد التي شوهدت في الدوري الأميركي للمحترفين (NBA)، وفي الدوري الإيطالي، وحتى في الحالات القصوى في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع تشيلسي الذي حجب الرقم "25" تكريما للنجم الإيطالي السابق جيانفرانكو زولا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail)، التي أكدت أن قواعد الاتحاد الإسباني لكرة القدم تنص بشكل واضح على تسجيل الـ 25 لاعبًا المتاح تسجيلهم بقمصان بأرقام بين الرقم واحد والرقم 25.

ولن يستطيع برشلونة أن يحجب رقم ميسي إلا في حالة واحدة فقط، وهي تسجيله لـ 24 لاعبا والتخلي عن مكان في القائمة.

ويعد الرقم "10" أسطوريا في كرة القدم عموما وببرشلونة خصوصا، إذ ارتداه سابقا كل من مارادونا وروماريو ورونالدينيو وريفالدو وأخيرا ميسي.

المصدر : ماركا

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