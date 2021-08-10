عودة الجماهير ومدربون جدد.. الدوري الألماني ينطلق بنكهة جديدة

ينطلق الموسم الجديد من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) يوم الجمعة المقبل، ويُنتظر أن تكون هذه النسخة أكثر إثارة من النسخ التي أقيمت في السنوات الأخيرة، لا سيما أن عددا كبيرا من الأندية تولى تدريبها مدربون جدد، إضافة إلى أن عودة الجماهير ستعطي بعدا آخر للمسابقة.

واستمرار حضور الجماهير هو شيء علينا الانتظار لمعرفته خاصة مع استمرار تفشي فيروس كورونا. وما زال تأثير الفيروس ظاهرا خاصة أن هناك القليل من الانتقالات الكبيرة التي حدثت في ألمانيا في ظل وجود ضغوط مالية تعاني منها الأندية.

وحدثت التغييرات الرئيسية على دكة البدلاء، رغم أن أغلب المدربين الجدد لديهم تجربة سابقة في البوندسليغا.

واستبدل المدرب جوليان ناغلسمان، فريق لايبزيغ، وصيف الموسم الماضي، بحامل اللقب بايرن ميونخ، عقب رحيل هانسي فليك لتدريب المنتخب الألماني.

ولم يكن كل شيء على مايرام بين فليك وإدارة البايرن، فيما يتعلق بسياسة الانتقالات المحدودة، وقد يضطر ناغلسمان للانتباه لما يقوله في الأشهر المقبلة خاصة إذا كانت النتائج متذبذبة.

ويعتمد ناغلسمان على المهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، والذي حطم الرقم القياسي من حيث عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد، بعدما سجل 41 هدفا في الموسم الماضي، ولكنه تقريبا يبلغ 33 عاما وسيهبط مستواه في مرحلة ما.

ولعل أبرز التعاقدات الرئيسية التي أبرمها بايرن ميونخ هو التعاقد مع المدافع دايوت أوباميكانو، القادم من لايبزيغ. ولكن بعد رحيل ديفيد ألابا وجيروم بواتينغ يبدو أن دفاع بايرن سيكون أقل تماسكا.

وقال ناغلسمان لشبكة "بي آر" (BR) "يجب أن تفوز بالمباراة الأولى أمام مونشنغلادباخ (يوم الجمعة) وكأس السوبر (أمام بوروسيا دورتموند يوم 17 أغسطس/آب). بعد ذلك ستصبح الجماهير سعيدة، ويمكن أن نصبح في المقدمة".

وحل الأميركي جيسي مارسش -الذي يتحدث اللغة الألمانية من خلال عمله في تدريب فريق سالزبورغ- بديلا لناغلسمان في تدريب لايبزيغ.

ويعد التدريب في البوندسليغا خطوة كبيرة لمارسش (47 عاما)، ولكن على عكس الموسم الماضي، يملك لايبزيغ مهاجما جيدا وهو البرتغالي أندريه سيلفا، الذي انضم للفريق قادما من آينتراخت فرانكفورت.

وخسر فرانكفورت، صاحب المركز الخامس في الموسم الماضي، مدربه آدي هوتر، الذي تولى تدريب بوروسيا مونشنغلادباخ، ولكنه حصل على خدمات المدرب أوليفر غلاسنر من فريق فولفسبورغ، الذي تأهل للعب في دوري أبطال أوروبا.

وحل بدلا منه في فولفسبورغ، لاعب بايرن ميونخ السابق مارك فان بوميل، الذي أيضا لديه سقطة تنافسية للنسيان عندما قام بعدد كبير من التبديلات في المباراة التي فاز فيها على مونستر في كأس ألمانيا.

وصعد حديثا فريقا غريتر فورت وبوخوم ويُتوقع أن يعانيا خلال هذا الموسم.

كما أن لدى كولن، الذي استطاع البقاء في البوندسليغا في الموسم الماضي، مدربا جديدا هو شتيفن باومغارت.