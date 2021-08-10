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الوجه الآخر لأولمبياد طوكيو

شاهد البطولة أكثر من 115 مليون شخص في اليابان وحدها (رويترز)
شاهد البطولة أكثر من 115 مليون شخص في اليابان وحدها (رويترز)
10/8/2021

حدث مهم كالأولمبياد دائما ما يترك خلفه أرقاما مثيرة وإحصاءات لا يتطرق لها الكثيرون، وكيف إذا كان الحدث كبطولة أولمبياد طوكيو الصيفية والتي أطلق عليها "أولمبياد الوباء" نسبة إلى فيروس كوفيد -19.

ومع عدم السماح للجماهير بحضور المنافسات -منعا لتفشي الفيروس القاتل- شاهد البطولة أكثر من 115 مليون شخص في اليابان وحدها، رغم الاحتجاجات التي شهدتها طوكيو قبل انطلاق الألعاب.

ولكن في المحصلة 91% من الشعب الياباني شاهد منافسة واحدة على الأقل عبر شاشات التلفزيون.

كما أجري أكثر من 651 ألف فحص لفيروس كورونا خلال البطولة لرياضيين وأعضاء وفود شاركوا في الأولمبياد وكانت نتيجة تلك الفحوصات 151 إصابة بالفيروس؛ أي بنسبة 0.02%، كما أجري نحو 43 ألف فحص آخر في المطار أسفرت عن 37 حالة إيجابية.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنتجت المشاركات من اللجنة الأولمبية الدولية وطوكيو 2020 أكثر من 4.7 مليارات تفاعل.

وظفرت 93 دولة بميداليات في أولمبياد طوكيو، إذ تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المشاركة بـ113 ميدالية، فيما انتزعت مولدوفا برونزية واحدة فقط.

المصدر : ماركا

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