Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
رياضة

تفاصيل ما جرى بين كيليني وألبا قبل ركلات الترجيح بين إيطاليا وإسبانيا

7/7/2021-|آخر تحديث: 29/9/202112:41 AM (مكة المكرمة)

خطف قائد المنتخب الإيطالي جورجيو كيليني الأنظار في اللحظات التي سبقت ركلات الترجيح في مباراة إيطاليا وإسبانيا بنصف نهائي بطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

وانتهت المباراة -التي جرت أمس الثلاثاء بملعب ويمبلي في لندن- بالتعادل 1-1، واحتكم المنتخبان لركلات الترجيح لتحديد الفائز.

وقبل الانطلاق في تسديد الركلات ظهر كيليني وهو يمازح قائد المنتخب الإسباني جوردي ألبا أمام أنظار الحكم الألماني فيليكس بريتش.

ووفقا لقانون كرة القدم، يجري الحكم القرعة مرتين قبل ركلات الترجيح، الأولى لاختيار المرمى الذي ستنفذ فيه الركلات، والثانية لاختيار الفريق الذي يسدد الركلة الأولى.

ولم يختر كيليني أو ألبا وجها من القطعة النقدية التي أجرى بها الحكم القرعة، وهو ما دفع الحكم لاختيار مرمى لكل وجه من وجهي العملة.

وكان ألبا يعتقد أنه هو من قام بالاختيار وطلب بالحصول على حق اختيار المرمى، ولكن كيليني رد عليه ممازحا "أنت كاذب"، وبين له أن الحكم قام بالاختيار.

وابتسم الحظ في القرعة الثانية لكيليني الذي اختار من ينفذ الركلة الأولى.

وعلق بعض المتابعين على لقطة كيليني وألبا بأنها محاولة من قائد المنتخب الإيطالي للتأثير على تركيز نظيره الإسباني قبل ركلات الترجيح التي أتت لصالح إيطاليا.

وستواجه إيطاليا في المباراة النهائية الفائز من مواجهة إنجلترا والدنمارك.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

المزيد من رياضة

الدانمارك تتأهل لمونديال قطر ورونالدو يسجل "الهاتريك" العاشر مع منتخب البرتغال.. تصفيات أوروبية مونديالية نارية

World Cup - UEFA Qualifiers - Group F - Denmark v Austria

السعودية تهزم الصين وتعادل مثير بين الإمارات والعراق ولبنان يهزم سوريا.. مباريات مثيرة في التصفيات الآسيوية المونديالية

المنتحب السعودي خلال مباراته مع الصين - المصدر: المنتخب السعودي على تويتر

الجزائر تكتسح النيجر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022

المنتخب الجزائري

5 مرشحين لن تبتعد الكرة الذهبية عنهم

Soccer Football - Ada Hegerberg Press Conference - Groupama OL Training Center, Lyon, France - December 4, 2018 General view of the Ballon d'Or trophy before the press conference REUTERS/Emmanuel Foudrot
الأكثر قراءة

الفن بمواجهة كورونا.. فنانات قطريات يشاركن في معرض “نساء في الجائحة” بواشنطن

نتائج مفاجئة.. تعرف على الرابحين والخاسرين في انتخابات العراق

“أمر طبيعي أن يموت رئيس الجمهورية”.. شهادات رجال السادات عن حادثة اغتياله

في مثل هذا اليوم قبل 530 عاما.. من الذي اكتشف أميركا كولومبوس أم رودريغو؟

Christopher Columbus landing on shore of North America with crew