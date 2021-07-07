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المنتخب الإيطالي يتأهل لنهائي كأس أمم أوروبا على حساب إسبانيا

لاعبو المنتخب الإيطالي يحتفلون بالتأهل لنهائي يورو 2020 (مواقع التواصل)
لاعبو المنتخب الإيطالي يحتفلون بالتأهل لنهائي يورو 2020 (مواقع التواصل)
ناصر صادق - الجزيرة نت
6/7/2021-|آخر تحديث: 7/7/202101:34 AM (مكة المكرمة)

تأهل المنتخب الإيطالي إلى المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) للمرة الرابعة في تاريخه بفوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح 4-2، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في مباراة نصف النهائي التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب ويمبلي.

رغم السيطرة الإسبانية، كاد المنتخب الإيطالي يتقدم في الدقيقة 21 عندما خرج حارس إسبانيا أوناي سيمون من مرماه بشكل خاطئ وكاد يكلف المنتخب الإسباني غاليا لكن دفاعه أنقذ الموقف على حدود منطقة الجزاء.

وصدت العارضة كرة لإيطاليا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من هجمة قادها لورنزو إنسيني من الجهة اليسرى وأنهاها إميرسون بالميري بتصويبة قوية.

 

وأسفرت المحاولة الإيطالية الثالثة عن هدف التقدم لفيدريكو كييزا في الدقيقة 60 بعد اختراقه للدفاع الإسباني أنهاه بتسديدة قوية أيضا سكنت شباك سيمون.

التقدم الإيطالي جعل المنتخب الإسباني يتخلى عن تحفظه ويضغط لتعديل النتيجة، وهو ما نجح فيه في الدقيقة 80 عن طريق البديل ألفارو موراتا الذي أشركه لويس إنريكي في الدقيقة 62 لتنشيط الهجوم، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.

وفشل الفريقان في حسم المباراة في الشوطين الإضافيين، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي حسمها المنتخب الإيطالي لصالحه 4-2.

وسجل للمنتخب الإيطالي في ركلات الترجيح أندريا بيلوتي وليوناردو بونوتشي وفيدريكو بيرناردسكي وجورجينهو (الركلة الحاسمة)، في حين أهدر الركلة الأولى فقط التي سددها مانويل لوكاتيلي.

وأهدر للمنتخب الإسباني الركلة الأولى أيضا داني أولمو، وبعدها سجل جيرارد مورينو وتياغو ألكانتارا قبل أن يهدر ألفارو موراتا الركلة الرابعة التي تصدى لها الحارس.

وسيواجه المنتخب الإيطالي في المباراة النهائية ليورو 2020 على ملعب ويمبلي أيضا يوم الأحد المقبل، الفائز من المباراة الأخرى بنصف النهائي، بين إنجلترا والدنمارك المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء.

المصدر : الجزيرة

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