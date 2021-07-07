تأهل المنتخب الإيطالي إلى المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) للمرة الرابعة في تاريخه بفوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح 4-2، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في مباراة نصف النهائي التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب ويمبلي.

رغم السيطرة الإسبانية، كاد المنتخب الإيطالي يتقدم في الدقيقة 21 عندما خرج حارس إسبانيا أوناي سيمون من مرماه بشكل خاطئ وكاد يكلف المنتخب الإسباني غاليا لكن دفاعه أنقذ الموقف على حدود منطقة الجزاء.

🧤🔥 أوناي سيمون يلعب بالنار وكاد أن يكلف المنتخب الإسباني هدفاً بدا محققاً#يورو2020 | #ايطاليا_اسبانيا pic.twitter.com/69UJmDybYT — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 6, 2021

وصدت العارضة كرة لإيطاليا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من هجمة قادها لورنزو إنسيني من الجهة اليسرى وأنهاها إميرسون بالميري بتصويبة قوية.

كادت إيطاليا 🇮🇹 ان تخرج متقدمة بالشوط الأول لولا اصطدام كرة إيميرسون بالعارضة!!! 🥅 💬 ما رأيك بأداء المنتخبين 🇮🇹🆚🇪🇸؟#يورو2020 | #ايطاليا_اسبانيا pic.twitter.com/IZh11BcfSo — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 6, 2021

وأسفرت المحاولة الإيطالية الثالثة عن هدف التقدم لفيدريكو كييزا في الدقيقة 60 بعد اختراقه للدفاع الإسباني أنهاه بتسديدة قوية أيضا سكنت شباك سيمون.

التقدم الإيطالي جعل المنتخب الإسباني يتخلى عن تحفظه ويضغط لتعديل النتيجة، وهو ما نجح فيه في الدقيقة 80 عن طريق البديل ألفارو موراتا الذي أشركه لويس إنريكي في الدقيقة 62 لتنشيط الهجوم، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.

وفشل الفريقان في حسم المباراة في الشوطين الإضافيين، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي حسمها المنتخب الإيطالي لصالحه 4-2.

👏🇮🇹🇪🇸 روح رياضية عالية بين لاعبي المنتخبين قبل الركلات الترجيحية#يورو2020 | #ايطاليا_اسبانيا pic.twitter.com/sDBv4FX5Ur — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 6, 2021

وسجل للمنتخب الإيطالي في ركلات الترجيح أندريا بيلوتي وليوناردو بونوتشي وفيدريكو بيرناردسكي وجورجينهو (الركلة الحاسمة)، في حين أهدر الركلة الأولى فقط التي سددها مانويل لوكاتيلي.

وأهدر للمنتخب الإسباني الركلة الأولى أيضا داني أولمو، وبعدها سجل جيرارد مورينو وتياغو ألكانتارا قبل أن يهدر ألفارو موراتا الركلة الرابعة التي تصدى لها الحارس.

وسيواجه المنتخب الإيطالي في المباراة النهائية ليورو 2020 على ملعب ويمبلي أيضا يوم الأحد المقبل، الفائز من المباراة الأخرى بنصف النهائي، بين إنجلترا والدنمارك المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء.