نقلت اليوم وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء عن أن منظمي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو قرروا حظر تناول المشروبات الكحولية بالملاعب الأولمبية في إطار الجهود الرامية لمنع انتشار كورونا.
نزال بين كندي من أصل مصري وإماراتي مجنس بأولمبياد طوكيو يثير السخرية على منصات التواصل
أثارت مباراة جودو لوزن تحت 100 كيلوغرام، بين اللاعب الكندي من أصول مصرية شادي النحاس، واللاعب الإماراتي المجنس إيفان ريمارينكو، في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو؛ سخرية واسعة عبر منصات التواصل.
واستطاع النحاس تحقيق الفوز على ريمارينكو بحركة الأبيون الفنية، مسجلا 10 نقاط مقابل صفر، وواصل مشواره حتى ربع النهائي، الذي تعرض خلاله لخسارة أمام بطل جورجيا.
ولم تتوقف الدراما في مشوار اللاعب صاحب الأصول المصرية، إذ تغلب في المباراة الأولى من دورة الترضية على لاعب من إسرائيل، ثم خسر مباراة الميدالية البرونزية أمام بطل البرتغال.
É #BRONZE PARA #POR! Jorge Fonseca vence Shady Elnahas #CAN e conquista a primeira medalha da #EquipaPortugal em #Tokyo2020! 👏👏👏 @COPPORTUGAL #JogosOlimpicos pic.twitter.com/g6C8DUNMYl
— Jogos Olímpicos (@JogosOlimpicos) July 29, 2021
وسخر رواد المنصات من تركيبة أسماء اللاعبين بالنظر إلى جنسياتهم، التي لا تتماشى معها، وأشاروا إلى أن خبر إقامة المباراة غير مفهوم إطلاقا، لأن اللاعب الغربي يبدو عربيا، والعكس صحيح.
شادي النحاس كندي 🇨🇦
وإيفان ريمارينكو أماراتي 🇦🇪 https://t.co/TAhXDdh5Im pic.twitter.com/hU8E2gVnsO
— AHMED (@AG1OO) July 29, 2021
وتداول مغردون مقاطع فيديو سخروا فيها من تلك المواجهة بين اللاعبين، حيث أبدوا استغرابًا شديدًا من اسميهما وجنسيتيهما بهذا الشكل.
الكندي .. شادي النحاس
الإماراتي .. إيفان ريمارينكو https://t.co/q9oZctu63s pic.twitter.com/zyzVhyXvsU
— صفر (@P7sfr) July 29, 2021
الكندي شادي النحاس يفوز على الإماراتي إيفان ريمارينكو !! https://t.co/kW8PgaJKVR pic.twitter.com/7Z88OKAQND
— Sir Kid🔧 (@Sirkid3) July 29, 2021
Asian Games: UAE's Ivan Remarenco falls just short in bid for judo medal – The National https://t.co/C5N7QYnlFu pic.twitter.com/yPZAuvRFU8
— Judo Planet (@JudoPlanet) August 31, 2018