أعلنت شركة نتفليكس للبث على الإنترنت -اليوم الجمعة- أنها ستعرض سلسلة وثائقية عن مايكل شوماخر، أسطورة بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، بدءا من سبتمبر/أيلول المقبل.

وأشارت نتفليكس إلى أن سلسلة "شوماخر"، التي وافقت عليها عائلة السائق الألماني السابق، تتضمن مقابلات مع زوجته وطفليه، من بينهم ميك شوماخر سائق فورمولا 1 الحالي، والعديد من السائقين الحاليين والسابقين.

ولم يظهر شوماخر، البالغ من العمر 52 عاما والفائز ببطولة العالم 7 مرات، علنا منذ تعرضه لإصابات خطيرة في الرأس خلال التزلج في فرنسا في 2013، دخل على إثرها في غيبوبة طويلة ولم تعلن أسرته أي تفاصيل عن وضعه الصحي.