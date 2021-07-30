يعتقد البعض أن نجوم الكرة هم الأكثر ثراء لكن الحقيقة أن هناك 5 رياضات لا يحظى معظمها بالشعبية في معظم البلدان، يسبق نجومها أغنى نجوم الساحرة المستديرة من حيث الثروة وجمع الأموال الطائلة.
أعلنت شركة نتفليكس للبث على الإنترنت -اليوم الجمعة- أنها ستعرض سلسلة وثائقية عن مايكل شوماخر، أسطورة بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، بدءا من سبتمبر/أيلول المقبل.
وأشارت نتفليكس إلى أن سلسلة "شوماخر"، التي وافقت عليها عائلة السائق الألماني السابق، تتضمن مقابلات مع زوجته وطفليه، من بينهم ميك شوماخر سائق فورمولا 1 الحالي، والعديد من السائقين الحاليين والسابقين.
ولم يظهر شوماخر، البالغ من العمر 52 عاما والفائز ببطولة العالم 7 مرات، علنا منذ تعرضه لإصابات خطيرة في الرأس خلال التزلج في فرنسا في 2013، دخل على إثرها في غيبوبة طويلة ولم تعلن أسرته أي تفاصيل عن وضعه الصحي.