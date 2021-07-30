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نتفليكس تعرض سلسلة وثائقية عن أسطورة سباقات السيارات شوماخر

البطل الغائب شوماخر يحتفل بفوزه بأحد السباقات (رويترز)
البطل الغائب شوماخر يحتفل بفوزه بأحد السباقات (رويترز)
30/7/2021-|آخر تحديث: 30/7/202103:20 PM (مكة المكرمة)

أعلنت شركة نتفليكس للبث على الإنترنت -اليوم الجمعة- أنها ستعرض سلسلة وثائقية عن مايكل شوماخر، أسطورة بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، بدءا من سبتمبر/أيلول المقبل.

وأشارت نتفليكس إلى أن سلسلة "شوماخر"، التي وافقت عليها عائلة السائق الألماني السابق، تتضمن مقابلات مع زوجته وطفليه، من بينهم ميك شوماخر سائق فورمولا 1 الحالي، والعديد من السائقين الحاليين والسابقين.

ولم يظهر شوماخر، البالغ من العمر 52 عاما والفائز ببطولة العالم 7 مرات، علنا منذ تعرضه لإصابات خطيرة في الرأس خلال التزلج في فرنسا في 2013، دخل على إثرها في غيبوبة طويلة ولم تعلن أسرته أي تفاصيل عن وضعه الصحي.

المصدر : رويترز

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