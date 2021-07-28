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فازت بفضية في أولمبياد طوكيو.. بيتزا وتذاكر سينما مكافأة للهندية تشانو

احتلت تشانو المركز الثاني بمنافسات وزن 49 كيلوغرامًا السبت الماضي مانحة الهند الميدالية الوحيدة لها بألعاب طوكيو حتى الآن (غيتي)
احتلت تشانو المركز الثاني بمنافسات وزن 49 كيلوغرامًا السبت الماضي مانحة الهند الميدالية الوحيدة لها بألعاب طوكيو حتى الآن (غيتي)
28/7/2021

يمثل الفوز بميدالية أولمبية مكافأة كافية لأي رياضي لكن فضية الرباعة الهندية ميراباي تشانو في طوكيو منحتها مزايا إضافية بالحصول على بيتزا مجانية وتذاكر سينما مدى الحياة.

واحتلت تشانو (26 عاما) المركز الثاني بمنافسات وزن 49 كيلوغرامًا السبت الماضي مانحة الهند الميدالية الوحيدة لها بألعاب طوكيو حتى الآن.

ومنذ فوزها تعهدت سلسلة "دومينوز بيتزا" (Domino’s Pizza) بمنح الرباعة بيتزا مجانية مدى الحياة، في حين قالت سلسلة "آي إن أو إكس" (INOX) للعرض السينمائي، اليوم الأربعاء، إن تشانو لن يتعين عليها دفع ثمن أي تذكرة لمشاهدة الأفلام.

ويشارك 125 رياضيا من الهند في "أولمبياد طوكيو" وهي أكبر بعثة هندية للأولمبياد، وستعرض (آي إن أو إكس) لأي رياضي منهم يحقق ميدالية تذاكر مجانية بدور العرض السينمائي مدى الحياة أما من يخفق في الصعود إلى منصة التتويج فسيكون بإمكانه مشاهدة الأفلام مجانا مدة عام.

وطالب مشجعون من الهند عبر تويتر بإنتاج فيلم عن حياة تشانو الفائزة أيضا بميداليات ببطولة العالم وبألعاب الكومنولث.

المصدر : وكالات

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