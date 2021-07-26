البث الحي
رياضة

شاب تونسي عادي ومتواضع.. والدة البطل التونسي أحمد الحفناوي فخورة به

السباح البالغ عمره 18 عاما حقق إنجازا بتتويجه بذهبية سباق "400 متر حرة" عقب التفوق على الأسترالي جاك ماكلوغلين والأميركي كيران سميث (غيتي)
السباح البالغ عمره 18 عاما حقق إنجازا بتتويجه بذهبية سباق "400 متر حرة" عقب التفوق على الأسترالي جاك ماكلوغلين والأميركي كيران سميث (غيتي)
26/7/2021

لم تكن أميرة بن يوسف -والدة السباح التونسي أحمد الحفناوي- تنتظر تتويجه بميدالية في مشاركته الأولى بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، لكن بعد أن فجّر مفاجأة رائعة كبرت آمالها لتحقيق إنجاز جديد.

وكان السباح البالغ عمره 18 عاما حقق إنجازا بتتويجه بذهبية سباق "400 متر حرة" عقب التفوق على الأسترالي جاك ماكلوغلين والأميركي كيران سميث.

وأبلغت أميرة بن يوسف -والدة بطل السباح التونسي- رويترز قائلة "كنت أنتظر بلوغه النهائيات، لكنه أحدث مفاجأة وحقق إنجازا رائعا أسعد به كل التونسيين والعرب".

وأضافت أنه "رغم صغر سنه وانطلاقه في الصف الثامن (الحارة الثامنة) نجح في التغلب على السباحَين الأميركي والأسترالي بعد أداء مذهل في الأمتار الأخيرة.. أنا فخورة بالإنجاز الذي حققه ويمنح تونس أول ذهبية".

وبعد تألقه الباهر كبرت الآمال في حصد ميدالية جديدة عندما ينافس السباح التونسي في "سباق 800 متر" حرة غدا الثلاثاء.

وتابعت "أنتظر أولا نجاحه في بلوغ نهائي سباق 800 متر غدا الثلاثاء، وإذا حدث ذلك أتمنى طبعا حصد ميدالية جديدة".

وتحدثت والدة البطل الأولمبي -الذي حاز إشادة واسعة جاءت أبرزها من مواطنه أسامة الملولي والأسطورة مايكل فيلبس- بتواضع ممزوج بالفخر عن طريقة عيش ابنها.

وقالت "هو شاب تونسي عادي جدا ويتحلى بالتواضع ودائم المرح مع أصدقائه، لكن مسار حياته صعب جدا بسبب انضباطه في التدريبات".

وأشادت والدة الحفناوي بمدربه جبران الطويلي، وقالت إنه يتدرب على يديه منذ كان في الـ11 من عمره، "هو صديقه ومدربه".

وتابعت "تكلل جهدهما بالنجاح والتألق في الألعاب الأولمبية.. أتمنى أن يواصل تألقه، خاصة أنه ما زال صغير السن وأمامه الكثير من الفرص لمزيد من التطور وحصد الميداليات".

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

أحمد الحفناوي الفائز بأول ذهبية عربية في أولمبياد طوكيو يروي قصة تحقيقه حلم التتويج الأولمبي

أكد السباح التونسي والبطل الأولمبي أحمد أيوب الحفناوي أن تتويجه بالميدالية الذهبية لسباق 400 متر حرة في أولمبياد طوكيو هو تتويج لفترة عمل طويلة ومجهوده وكل من سانده في الفترة الماضية.

25/7/2021

الحفناوي يفجر مفاجأة ويفوز بذهبية السباحة في أولمبياد طوكيو وأوهاشي تمنح اليابان ميدالية غير متوقعة

حقق التونسي أيوب الحفناوي مفاجأة كبيرة بأول أيام ميداليات السباحة بأولمبياد طوكيو وفاز بذهبية سباق 400 متر حرة، في حين منحت يوي أوهاشي بلادها اليابان ذهبية غير متوقعة بسباق 400 متر فردي متنوع للسيدات.

25/7/2021
المزيد من رياضة

“لعب معي ولم ألعب معه”.. غرور إيتو عندما سئل عن ميسي

ميسي يحتفل مع إيتو (يمين) بهدف الأخير في مرمى إشبيلية عام 2008 (الفرنسية)

اتفاقية سلام بين نيمار وبرشلونة

شاهد.. 4 ميداليات عربية جديدة في أولمبياد طوكيو

الشرباتي حصد الميدالية الثانية في تاريخ الأردن بالأولمبياد (رويترز)

شاهد.. هدف "مميز" لمهاجم ريال مدريد الشاب

رودريغو سجل بهدوء وببرودة أعصاب في مرمى رينجرز (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تونس.. تعطيل العمل الحكومي يومين وحظر تجول لمدة شهر ودعوات حزبية لوضع خارطة طريق وواشنطن تراقب

الرئيس سعيد قرر أن يتولى بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها (الأناضول)

تاريخ الانقلابات العسكرية في الإسلام.. إهدار الشرعية الدستورية سببا والموت في السجن مصيرا

عقبات في طريق التيغراي إلى أديس أبابا.. فهل يسعون لشد أطراف المعركة؟

القتال المستمر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020 يقود إلى نزوج جماعي في تيغراي (رويترز)

يستخرج من زهرة مزاجية.. فوائد عسل المانوكا الأغلى في العالم

عسل المانوكا (شترستوك)