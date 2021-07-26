شاب تونسي عادي ومتواضع.. والدة البطل التونسي أحمد الحفناوي فخورة به

لم تكن أميرة بن يوسف -والدة السباح التونسي أحمد الحفناوي- تنتظر تتويجه بميدالية في مشاركته الأولى بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، لكن بعد أن فجّر مفاجأة رائعة كبرت آمالها لتحقيق إنجاز جديد.

وكان السباح البالغ عمره 18 عاما حقق إنجازا بتتويجه بذهبية سباق "400 متر حرة" عقب التفوق على الأسترالي جاك ماكلوغلين والأميركي كيران سميث.

وأبلغت أميرة بن يوسف -والدة بطل السباح التونسي- رويترز قائلة "كنت أنتظر بلوغه النهائيات، لكنه أحدث مفاجأة وحقق إنجازا رائعا أسعد به كل التونسيين والعرب".

وأضافت أنه "رغم صغر سنه وانطلاقه في الصف الثامن (الحارة الثامنة) نجح في التغلب على السباحَين الأميركي والأسترالي بعد أداء مذهل في الأمتار الأخيرة.. أنا فخورة بالإنجاز الذي حققه ويمنح تونس أول ذهبية".

وبعد تألقه الباهر كبرت الآمال في حصد ميدالية جديدة عندما ينافس السباح التونسي في "سباق 800 متر" حرة غدا الثلاثاء.

وتابعت "أنتظر أولا نجاحه في بلوغ نهائي سباق 800 متر غدا الثلاثاء، وإذا حدث ذلك أتمنى طبعا حصد ميدالية جديدة".

وتحدثت والدة البطل الأولمبي -الذي حاز إشادة واسعة جاءت أبرزها من مواطنه أسامة الملولي والأسطورة مايكل فيلبس- بتواضع ممزوج بالفخر عن طريقة عيش ابنها.

وقالت "هو شاب تونسي عادي جدا ويتحلى بالتواضع ودائم المرح مع أصدقائه، لكن مسار حياته صعب جدا بسبب انضباطه في التدريبات".

وأشادت والدة الحفناوي بمدربه جبران الطويلي، وقالت إنه يتدرب على يديه منذ كان في الـ11 من عمره، "هو صديقه ومدربه".

وتابعت "تكلل جهدهما بالنجاح والتألق في الألعاب الأولمبية.. أتمنى أن يواصل تألقه، خاصة أنه ما زال صغير السن وأمامه الكثير من الفرص لمزيد من التطور وحصد الميداليات".