بعد البطل الجزائري.. لاعب سوداني ينسحب من منافسات الجودو لتجنب ملاقاة منافس إسرائيلي في أولمبياد طوكيو

ذكرت تقارير صحفية اليوم الاثنين أن لاعبا سودانيا انسحب من منافسات الجودو في أولمبياد طوكيو، لتجنب ملاقاة منافس إسرائيلي "على ما يبدو".

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" (Times of Israel)، فقد انسحب اللاعب السوداني محمد عبد الرسول اليوم الاثنين من منافسات الجودو الأولمبية لتجنب ملاقاة الإسرائيلي "بوتبول طاهار" في الدور الثالث، رغم خضوعه لقياس الوزن قبل المواجهة التي كانت من المفترض أن تجمع بينهما في وزن 73 كغم للرجال.

وجاء انسحاب عبد الرسول، بعد يومين فقط من انسحاب الجزائري فتحي نورين من مواجهة عبد الرسول، تجنبا لمواجهة محتملة أمام طاهار في الدور التالي.

وتعرض نورين للإيقاف بشكل مؤقت من الاتحاد الدولي للجودو.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصادر في أولمبياد طوكيو قولها إن عبد الرسول لم يظهر خلال المواجهة أمام طاهار صباح اليوم الاثنين رغم خضوعه لقياس الوزن.