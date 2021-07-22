"الأوكازيون الكبير" في برشلونة.. 9 لاعبين على قائمة الرحيل الصيف الجاري

يتواجد الفرنسيان أنطوان غريزمان وعثمان ديمبيلي والبرازيلي فيليب كوتينيو على رأس قائمة مكونة من 9 لاعبين -على الأقل- سيكون نادي برشلونة على استعداد للتخلي عنهم في الصيف الجاري، وذلك وفقا لتقرير إخباري نُشر اليوم الخميس.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" (SKY SPORTS) الإخبارية على موقعها الإلكتروني اليوم أنه رغم ضمان مستقبل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الكتالوني بشكل تام، لكن إدارة النادي لن تتمكن من الاستثمار في المزيد من الإضافات للفريق إلا من خلال ترتيب لمغادرة بعض اللاعبين المهمين.

وأشارت الشبكة إلى أن غريزمان يعتبر بلا شك الاسم الأكثر لفتا للنظر بين المجموعة بسبب المبلغ الكبير الذي تكبدته خزينة برشلونة للتعاقد معه من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني قبل عامين، والذي يفوق 120 مليون يورو، حيث كان صاحب خامس أغلى صفقة انتقال على الإطلاق في ذلك الوقت.

وأوضحت الشبكة الرياضية أن كوتينيو وديمبيلي والمهاجم الدانماركي الدولي مارتن برايثوايت هم أيضا في طليعة حملة الدعاية للحصول على أموال لتعزيز الموارد المالية للنادي المثقل بالديون الضخمة التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19.

ويعتقد برشلونة أن برايثوايت -على وجه الخصوص- قد زاد من حيث القيمة بسبب أدائه مع منتخب بلاده بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، علما أنه كان أحد الوافدين الأرخص في كتالونيا، حيث تكلفت قيمة انتقاله حوالي 20 مليون دولار تقريبا، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع فريقه السابق ليغانيس الإسباني في فبراير/شباط 2020.

ويعتبر غريزمان أحد اللاعبين الأعلى أجرا في كرة القدم العالمية، فيما يحتاج برشلونة أيضا لخفض فاتورة أجور لاعبيه، مما أدى لمناقشات حديثة حول تبادل محتمل كان من شأنه أن يشهد عودته إلى أتلتيكو وانضمام ساؤول نيغويز إلى برشلونة، لكن الناديين لم يتمكنا من التوصل لاتفاق، وفق سكاي.

وأضاف المصدر ذاته أن الراتب الكبير لغريزمان يعني أنه لا يوجد سوى عدد قليل من الأندية التي يمكنها تحمل نفقاته.

وألمحت سكاي أيضا إلى أن ديمبيلي وكليمنت لينغليه من الأسماء البارزة الأخرى التي سيكون برشلونة على استعداد للاستماع إلى عروض أو على الأقل تضمينها في صفقات المبادلة لأهدافهم، بالإضافة إلى حارس المرمى نيتو والظهيرين الأيمن إيمرسون وموسى واغي.

وفي نهاية تقريرها، كشفت الشبكة النقاب عن أن إدارة برشلونة تجري محادثات مع عدد من اللاعبين المخضرمين مثل جيرارد بيكيه وسيرخيو بوسكيتس وجوردي ألبا وسيرجي روبرتو، بشأن تمديد العقود وتريد منهم أن يحذوا حذو ميسي في خفض رواتبهم.