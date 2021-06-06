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مرح وعشرات ملايين الدولارات.. نزال ملاكمة بين مايويذر و"يوتيوبر"

"اليوتيوبر" لوغان بول (يمين) يواجه بطل الملاكمة مايويذر (الفرنسية)
"اليوتيوبر" لوغان بول (يمين) يواجه بطل الملاكمة مايويذر (الفرنسية)
6/6/2021

سيكون وزن الملاكم فلويد مايويذر أقل بنحو 16 كيلوغراما عن منافسه لوغان بول نجم موقع يوتيوب خلال نزال ودّي في ميامي اليوم الأحد، ولكن الملاكم المخضرم أكد أنه سيلعب بجدّية من أجل الفوز.

وأقيمت مراسم الوزن التقليدية أمس السبت دون مفاجآت، وتفوّق بول في الوزن لأنه يبلغ من الطول 1.88 متر مقابل 1.73 لعملاق الملاكمة.

ووجه بول -الذي خاض نزالا واحدا في مسيرته وخسره أمام مستخدم آخر شهير لموقع يوتيوب- لكمة واحدة نحو مايويذر الذي لم يخسر بعد وفاز في 50 نزالا سابقا.

وقال بول -الذي يملك أكثر من 20 مليون مشترك بحسابه في يوتيوب- إنه "غير مستعد ولا يمكنه أن يتوقع ما سيحدث. هذا ليس أكبر نزال في مسيرتي لكنه أكبر نزال في مسيرته لأن كل الأضواء ستكون مسلطة عليه ولديه ما يخسره. أنا أخوض النزال من أجل المرح".

ورغم واقع عدم وجود حكام أو فائز رسمي بالنزال، سينال كل ملاكم الملايين من الدولارات في ظل وجود إيرادات ضخمة من بيع التذاكر والدفع مقابل المشاهدة.

وقال مايويذر، الذي يلقب باسم (موني) أي "المال"، إنه يتوقع الحصول على 50 مليون دولار من النزال الذي لن يحتسب في سجله الاحترافي.

وأضاف الملاكم بنبرة جادة إلى حد كبير "أنا أملك خبرة سابقة.. واجهت كل الأساليب المختلفة خلال اللعب. الوزن لا يكفي للفوز بالنزال، القتال مطلوب للفوز.. في النهاية أنا أستطيع القتال".

وتابع "شيء واحد أستطيع فعله هو القتال. أنا في أعلى المستويات على مدار 25 عاما، لذا أدرك ما ينبغي فعله".

المصدر : وكالات

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