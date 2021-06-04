رياضي أردني ينسحب من بطولة عالمية رفضا لمقابلة لاعب إسرائيلي

رفض الأردني أسامة أبو جامع، لاعب تنس الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة، مواجهة لاعب إسرائيلي ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة العالم المقامة في سلوفينيا، والمؤهلة للألعاب البارالمبية (مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة) المقررة في طوكيو الصيف المقبل.

وأظهر موقع البطولة، نتيجة المباراة التي احتسبت للاعب الإسرائيلي بـ3 أشواط نظيفة، مشيرا إلى أن أبو جامع لم يأت للعب المباراة، وجرى اعتباره منسحبا، وفقا للوائح البطولة.

وانقسمت الآراء بين المشجعين عبر منصات التواصل، حيث وجه البعض التحية للاعب على هذا الموقف الرافض للتطبيع مع المحتل، بينما اعتبر آخرون أن المواجهة كانت يمكن أن تؤدي إلى نتيجة تُقصي اللاعب الإسرائيلي، وفق قولهم.

انسحب قبل قليل اللاعب اﻷردني أسامة أبو جامع رفضا لمواجهة لاعب من كيان الاحتلال في المسابقة المؤهلة لبطولة العالم البارالمبية لتنس طاولة في لاشكو في سلوفينيا.

أسامة بطل حائز على عدة ميداليات ذهبية، وقد تدرب وتحضر جيدا لهذه المسابقة.

تحية حب وتقدير. pic.twitter.com/KwmUA13QJO — Safwat Safi𓂆🧉𓂆 (@Safwat_Safi) June 3, 2021

وعلّق الناشط صفوت صافي في تغريدة له عبر تويتر "أسامة بطل حائز على عدة ميداليات ذهبية، وقد تدرب جيدا لهذه المسابقة، تحية حب وتقدير".

وردّ عليه أحد متابعيه، قائلا "العب وفز وامسح بكرامته الأرض.. وخليهم يطردوك من البطولة، بس (لكن) ما تنسحب وتفتحله (وتفتح له) المجال".

عادي إني ما بفهم هاي الحركة؟ ومو بتأهل الخصم مباشرة ويُعتبر فايز؟ https://t.co/npcFmlaAp7 — رُبى (@HyariRuba) June 3, 2021

حيا رواد مواقع التواصل الإجتماعي الأردنية اللاعب الأردني أسامة أبو جامع الذي انسحب من مواجهة لاعب "اسرائيلي" ضمن المسابقة المؤهلة لبطولة العالم البارالمبية لتنس الطاولة في "لاشكو" بولاية سلوفينيا. pic.twitter.com/6rqqXVjVeX — الصحفي نضال سلامه (@nidal_news) June 4, 2021

وتستمر البطولة حتى الثامن من يونيو/حزيران الجاري، بمشاركة 250 لاعبا ولاعبة، من 50 دولة حول العالم، وضم وفد الأردن إلى جانب اللاعب أسامة أبو جامع، زميلته فاتن عليمات.