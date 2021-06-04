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رياضي أردني ينسحب من بطولة عالمية رفضا لمقابلة لاعب إسرائيلي

الأردني أسامة أبو جامع، لاعب تنس الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأردني أسامة أبو جامع، لاعب تنس الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة (مواقع التواصل الاجتماعي)
4/6/2021-|آخر تحديث: 5/6/202101:20 AM (مكة المكرمة)

رفض الأردني أسامة أبو جامع، لاعب تنس الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة، مواجهة لاعب إسرائيلي ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة العالم المقامة في سلوفينيا، والمؤهلة للألعاب البارالمبية (مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة) المقررة في طوكيو الصيف المقبل.

وأظهر موقع البطولة، نتيجة المباراة التي احتسبت للاعب الإسرائيلي بـ3 أشواط نظيفة، مشيرا إلى أن أبو جامع لم يأت للعب المباراة، وجرى اعتباره منسحبا، وفقا للوائح البطولة.

وانقسمت الآراء بين المشجعين عبر منصات التواصل، حيث وجه البعض التحية للاعب على هذا الموقف الرافض للتطبيع مع المحتل، بينما اعتبر آخرون أن المواجهة كانت يمكن أن تؤدي إلى نتيجة تُقصي اللاعب الإسرائيلي، وفق قولهم.

وعلّق الناشط صفوت صافي في تغريدة له عبر تويتر "أسامة بطل حائز على عدة ميداليات ذهبية، وقد تدرب جيدا لهذه المسابقة، تحية حب وتقدير".

وردّ عليه أحد متابعيه، قائلا "العب وفز وامسح بكرامته الأرض.. وخليهم يطردوك من البطولة، بس (لكن) ما تنسحب وتفتحله (وتفتح له) المجال".

وتستمر البطولة حتى الثامن من يونيو/حزيران الجاري، بمشاركة 250 لاعبا ولاعبة، من 50 دولة حول العالم، وضم وفد الأردن إلى جانب اللاعب أسامة أبو جامع، زميلته فاتن عليمات.

المصدر : وكالة سند

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