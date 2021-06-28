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مشجعة متهورة تتسبب في كارثة بطواف فرنسا للدراجات الهوائية

اصطدام كبير في طواف فرنسا بسبب لافتة (رويترز)
اصطدام كبير في طواف فرنسا بسبب لافتة (رويترز)
27/6/2021

تسببت مشجعة متهورة في سقوط العشرات من المشاركين في اليوم الأول من طواف فرنسا للدراجات الهوائية رقم 108، أمس السبت، وذلك قبل 45 كيلومترا من خط النهاية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة المشجعة وهي ترفع لوحة تشجيع على جانب طريق الطواف، والتي بحسب صحفيين، كانت تحمل رسالة لأجدادها أمام الكاميرات، حتى اصطدم بها الدراج الألماني توني مارتن.

ونجم عن هذا الاصطدام تكدس الدراجين على جانبي الطريق، خاصة بعد فقدان مارتن لاتزانه وسقوطه من على الدراجة، ليؤثر على مسار كل المتسابقين خلفه وتسبب في إسقاطهم أيضا.

وفي السياق، لم يتأثر الدراج الفرنسي جوليان ألافيليب بالحادثة حيث تجاوز مكان الصدام الجماعي مبكرا، واستطاع إنهاء السباق متصدرا له.

المصدر : وكالة سند

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