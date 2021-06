تسببت مشجعة متهورة في سقوط العشرات من المشاركين في اليوم الأول من طواف فرنسا للدراجات الهوائية رقم 108، أمس السبت، وذلك قبل 45 كيلومترا من خط النهاية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة المشجعة وهي ترفع لوحة تشجيع على جانب طريق الطواف، والتي بحسب صحفيين، كانت تحمل رسالة لأجدادها أمام الكاميرات، حتى اصطدم بها الدراج الألماني توني مارتن.

Crazy crash at Tour De France 2021 🇫🇷

A fan who was holding a message to her grandparents & grinning for the cameras took out most of the peloton with a cardboard sign 🚴‍♀️ 🚴‍♂️ 🚴 #TDF2021 pic.twitter.com/OEZmiSjBE9

— Nigel D'Souza (@Nigel__DSouza) June 26, 2021