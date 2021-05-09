البث الحي
رياضة

بالكوفية الفلسطينية والدعاء.. أندية رياضية ونجوم يتعاطفون مع القدس

لاعبو نادي باليستينو التشيلي دخلوا الملعب أمس السبت بالكوفية الفلسطينية (مواقع التواصل)
لاعبو نادي باليستينو التشيلي دخلوا الملعب أمس السبت بالكوفية الفلسطينية (مواقع التواصل)
9/5/2021

تعاطفت أندية رياضية ونجوم وإعلاميون رياضيون مع أهالي القدس المحتلة، رافضين الاعتداء عليهم من شرطة الاحتلال الإسرائيلي على مدار اليومين الماضيين في المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح.

وكان من أبرز حالات التعاطف والتضامن التي ظهرت في الساحة العربية، لحظة دخول لاعبي السالمية والعربي مباراتهما في الدوري الكويتي متشحين بالكوفية الفلسطينية، تعبيرا عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية ودعم أهالي القدس أمام اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان محمد أبو تريكة لاعب المنتخب المصري السابق، قد افتتح حديثه -أمس السبت- في أستوديو التحليل بقنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، بتقديم التحية لأهالي فلسطين والدعاء لهم.

وشارك نجم وقائد نادي الزمالك المصري محمود عبد الرزاق (شيكابالا) في حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث غرد على وسم "#أنقذوا_حي_الشيخ_جراح" بمشاركة آية من القرآن الكريم، وقال معلقا "سيرحلون.. ونبقى".

وتضامن معلقون ومحللون رياضيون من مختلف الدول العربية مع القدس، بالدعاء للمسجد الأقصى وفلسطين وإرسال بعض الكلمات الداعمة لكل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بينما لفت آخرون إلى أن الوضع الحالي نتاج التطبيع مع إسرائيل.

ووجّه المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي رسالة دعم إلى المرابطين الفلسطينيين في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، ونشر البلوشي على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك -اليوم الأحد- مقطع فيديو عنوانه "فلسطين قضيتي".

وقال المعلق الجزائري حفيظ دراجي: "ما يحدث في الأقصى في هذا الشهر الفضيل جريمة ضد الإنسانية والمقدسات الدينية، وصمت المجتمع الدولي والأنظمة العربية بالخصوص فيه تواطؤ وجبن وذل وهوان"، مضيفا "هذه هي نتيجة التطبيع الذي قيل عنه إنه جاء لحماية الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه المسلوبة!".

وبعيدا عن الوطن العربي، جاء تضامن خاص من أميركا الجنوبية، وتحديدا من نادي باليستينو التشيلي، الذي دخل لاعبوه إلى الملعب في مباراتهم أمس السبت بالكوفية الفلسطينية، وذلك تضامنا مع فلسطين ودعما للمرابطين في القدس، في حي الشيخ جراح والمسجد الأقصى.

المصدر : وكالة سند

حول هذه القصة

المزيد من رياضة

مطالبات بتضمين قمة الأهلي والزمالك رسالة دعم للمنتفضين.. محرز وحكيمي يتضامنان مع فلسطين والقدس

النجم المصري أحمد حسن (كوكا): لست بحاجة إلى أن تكون عربيا لتدعو من أجل فلسطين، أنت فقط بحاجة أن تكون إنسانا (الأناضول)

لمسة يد مدافع ريال مدريد أثارت الكثير من الجدل.. متى تحتسب لمسة اليد مخالفة؟

الحكم مونويرا احتسب ركلة جزاء لإشبيلية إثر لمسة اليد على ميليتاو بعد العودة للفار (غيتي)

شاهد- بعد احتجاج ريال مدريد على حكم مواجهة إشبيلية.. بيكيه يصب الزيت على النار

بيكيه: بالحوار تتضح الصورة ويفهم الناس بعضهم بعضا (رويترز)

خرق قواعد كورونا.. طرد فريق هندي من المالديف

وزير الرياضة المالديفي: تصرف غير مقبول من نادي بنغالور بانتهاك القواعد الصحية المشددة ويجب أن يغادر الفريق فورا لأننا لا يمكننا التساهل مع هذا الموقف (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

إنذار من قيادة المقاومة وتغيير مسار الرحلات الجوية بإسرائيل.. حملة اعتقالات وحصيلة جديدة لضحايا الاقتحامات بالقدس

لوفيغارو تروي القصة المذهلة لجمجمة أدولف هتلر

هتلر فضّل الانتحار على أن يضعه ستالين في قفص ويعرضه أمام الروس (الأوروبية)

مراسل الجزيرة: قائد شرطة القدس يأمر بوقف مسيرة المستوطنيين فورا بعد دوي صافرات الإنذار في المدينة

شاهد.. مستوطن يدهس فلسطينيين بالقدس والشرطة تحميه

عنصر من شرطة الاحتلال يشهر سلاحه لحماية المستوطن من الفلسطينيين الغاضبين (الأوروبية)