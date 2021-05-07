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بالفيديو.. تعرف على 9 أرقام قياسية رياضية غير قابلة للكسر

يوسين بولت يحتفل بفوزه بذهبية سباق 100 متر في أولمبياد ريو 2016 (الأوروبية)
يوسين بولت يحتفل بفوزه بذهبية سباق 100 متر في أولمبياد ريو 2016 (الأوروبية)
7/5/2021

يشهد عالم الرياضة باستمرار تحقيق الأرقام القياسية الجديدة، لكن بعضها يبقى صامدا لمدة طويلة لأنها عبارة عن إنجازات فريدة يصعب تكرارها.

في هذا التقرير، تستعرض مدونة "سبورتس شو" (Sports Show) الأميركية 9 من تلك الأرقام القياسية الاستثنائية في رياضات مختلفة، والتي لا يُتوقع أن يتم تحطيمها على الأقل قريبا.

9- عدد المباريات المتتالية في هوكي الجليد

يعتقد كثيرون أن الكندي غلين هال أفضل حارس مرمى في تاريخ رياضة الهوكي على الجليد. ويملك هال رقما قياسيا فريدا، حيث لعب 502 مباراة كاملة على التوالي على مدى 8 مواسم بين عامي 1955 و1962. كان هال أيضا أول لاعب يبتكر وضعيّة الفراشة في حراسة المرمى، ويبدو إنجازه صعب التكرار.

8- الرقم القياسي في عدد الضربات القاعدية المتتالية

اكتسب نجم البيسبول الأميركي في أربعينيات القرن الماضي شهرته برقم قياسي فريد في تاريخ اللعبة، حيث أحرز ضربة قاعدية واحدة على الأقل في 56 مباراة على التوالي بين 15 مايو/أيار و17 يوليو/تموز 1941.

اعتزل جو ديماجيو في ذروة مشواره عام 1951، عندما كان في السابعة والثلاثين من عمره، وإلى حد اليوم ما زال رقمه عصيا على الكسر.

7- 100 نقطة للاعب واحد في مباراة كرة سلة

حقق لاعب كرة السلة الأميركي السابق ويلت تشامبرلين رقما مذهلا بتسجيله 100 نقطة في مباراة واحدة بالدوري الأميركي، وهو أعلى عدد من النقاط يسجله لاعب في مباراة واحدة في تاريخ كرة السلة.

دارت المباراة في الثاني من مارس/آذار 1962، وفاز فيها فيلادلفيا واريورز على نيويورك نيكس بنتيجة 169-147، وكان تشامبرلين نجم المباراة بلا منازع محققا 100 نقطة كاملة.

6- روكي مارسيانو.. الملاكم الذي لم يهزم مطلقا

بسجل يتضمن 49 فوزا في 49 مباراة احترافية، منها 43 انتصارا بالضربة القاضية، كان روكي مارسيانو أحد أعظم أبطال العالم في الوزن الثقيل.

اعتزل مارسيانو عام 1956 في سن الثانية والثلاثين دون أن يتعرض إلى أي خسارة، وما زال ذلك الرقم استثنائيا في تاريخ الملاكمة.

5- يوسين بولت والرقم القياسي في 100 و200 متر

يوسين بولت هو أول عداء يحصد الميدالية الذهبية في سباقي 100 متر وسباق 200 متر، ويُعرف بأنه أسرع رجل في العالم. يملك بولت الرقم القياسي العالمي والأولمبي في سباق 100 وقدره 9.58 ثوان، وقد حققه في بطولة العالم لألعاب القوى في برلين عام 2009، والرقم القياسي في سباق 200 متر بتوقيت 19.19 ثانية في البطولة ذاتها.

4- أطول مباراة في تاريخ التنس

شهدت بطولة ويمبلدون عام 2010 أطول مباراة في تاريخ رياضة التنس، وقد جمعت بين الأميركي جون إيسنر والفرنسي نيكولا ماهو. انطلقت المباراة يوم الثلاثاء 22 يونيو/حزيران على الساعة 6:13 مساء، وبحلول الساعة 9:07 كان اللاعبان قد خاضا 4 مجموعات، ولكن تم تعليق المباراة بسبب ضعف الرؤية. وفي اليوم التالي، استُؤنفت المباراة على الساعة 2:05 لكن الضوء الباهت أدى إلى تأخيرها مرة أخرى.

وعندما استؤنفت مجددا على الساعة 3:40 يوم الخميس، تمكّن إيسنر من التقدم في النتيجة والفوز بالمواجهة التي انتهت في تمام الساعة 4:47. استمرت مواجهة "إيسنر-ماهو" لمدة 11 ساعة و5 دقائق وامتدت على مدى 3 أيام، ولا يبدو أن هذا الرقم سيتكرر على الإطلاق.

3- احتلت ستيفي غراف المرتبة الأولى لمدة 377 أسبوعا

لم يتمكّن أي لاعب في تاريخ التنس، رجلا كان أو امرأة، من التربّع على عرش التصنيف العالمي مثلما فعلت الألمانية شتيفي غراف، حيث بقيت في الصدارة لـ377 أسبوعا، منها 186 أسبوعا على التوالي بين أغسطس/آب 1987 ومارس/آذار 1991.

كانت غراف تتمتع بقدرات استثنائية مكّنتها من الفوز في البطولات الأربع الكبرى، وهي لاعبة التنس الوحيدة التي حققت ذلك.

2- أفضل ضارب في تاريخ الكريكت

يعتبر الأسترالي دونالد برادمان المعروف باسم "الدون" أعظم ضارب في تاريخ لعبة الكريكيت على الإطلاق. وخلال مشواره الذي امتد بين عامي 1928 و1948، بلغ معدل ضرباته 99.94، وهو رقم لم يتم تحطيمه إلى حد الآن.

1- 555 فوزا على التوالي في الإسكواش

يعدّ الباكستاني جهانجير خان أفضل لاعب على الإطلاق في تاريخ الإسكواش. بين عامي 1981 و1986، فاز جهانجير بـ555 مباراة على التوالي ليدخل موسوعة غينيس كصاحب أطول سلسلة انتصارات في تاريخ المنافسات الرياضية الاحترافية.

ينحدر جهانجير خان من مدينة بيشاور، وظهر لأول مرة في رياضة الإسكواش عام 1979 عندما كان يبلغ من العمر 15 سنة، وأصبح أصغر لاعب يفوز ببطولة العالم في الفردي.

المصدر : مواقع إلكترونية
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