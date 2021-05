بالفيديو.. تعرف على 9 أرقام قياسية رياضية غير قابلة للكسر

يشهد عالم الرياضة باستمرار تحقيق الأرقام القياسية الجديدة، لكن بعضها يبقى صامدا لمدة طويلة لأنها عبارة عن إنجازات فريدة يصعب تكرارها.

في هذا التقرير، تستعرض مدونة "سبورتس شو" (Sports Show) الأميركية 9 من تلك الأرقام القياسية الاستثنائية في رياضات مختلفة، والتي لا يُتوقع أن يتم تحطيمها على الأقل قريبا.

9- عدد المباريات المتتالية في هوكي الجليد

يعتقد كثيرون أن الكندي غلين هال أفضل حارس مرمى في تاريخ رياضة الهوكي على الجليد. ويملك هال رقما قياسيا فريدا، حيث لعب 502 مباراة كاملة على التوالي على مدى 8 مواسم بين عامي 1955 و1962. كان هال أيضا أول لاعب يبتكر وضعيّة الفراشة في حراسة المرمى، ويبدو إنجازه صعب التكرار.

8- الرقم القياسي في عدد الضربات القاعدية المتتالية

اكتسب نجم البيسبول الأميركي في أربعينيات القرن الماضي شهرته برقم قياسي فريد في تاريخ اللعبة، حيث أحرز ضربة قاعدية واحدة على الأقل في 56 مباراة على التوالي بين 15 مايو/أيار و17 يوليو/تموز 1941.

اعتزل جو ديماجيو في ذروة مشواره عام 1951، عندما كان في السابعة والثلاثين من عمره، وإلى حد اليوم ما زال رقمه عصيا على الكسر.

7- 100 نقطة للاعب واحد في مباراة كرة سلة

حقق لاعب كرة السلة الأميركي السابق ويلت تشامبرلين رقما مذهلا بتسجيله 100 نقطة في مباراة واحدة بالدوري الأميركي، وهو أعلى عدد من النقاط يسجله لاعب في مباراة واحدة في تاريخ كرة السلة.

Wilt Chamberlain Challenges a Jumpshot from 6’1 Guard Norm Van Lier, something he is usually criticized for not doing. This Clutch play by Wilt ensured the Lakers would win this Game 7, 95-92; and secured a meeting with the Warriors in the CF, and Knicks in the Finals. pic.twitter.com/36q1zlgeRF — EasyMoneySniper (@SaiyanWhoKills) May 2, 2021

دارت المباراة في الثاني من مارس/آذار 1962، وفاز فيها فيلادلفيا واريورز على نيويورك نيكس بنتيجة 169-147، وكان تشامبرلين نجم المباراة بلا منازع محققا 100 نقطة كاملة.

Wilt Chamberlain would defeat any player in the history of basketball one on one. pic.twitter.com/DjgVg6zZWf — Hoop History (@HoopHistory44) May 2, 2021

6- روكي مارسيانو.. الملاكم الذي لم يهزم مطلقا

بسجل يتضمن 49 فوزا في 49 مباراة احترافية، منها 43 انتصارا بالضربة القاضية، كان روكي مارسيانو أحد أعظم أبطال العالم في الوزن الثقيل.

31 August 1969 saw the tragic death in an air crash of Rocky Marciano – aged 45, the only world heavyweight champion to have finished his career undefeated! Widely accepted as the 2nd greatest heavyweight of all time after Ali. I would love to have seen them both in the ring! pic.twitter.com/bm1RHKfWfY — Dan Redford (@danredford70) August 31, 2020

اعتزل مارسيانو عام 1956 في سن الثانية والثلاثين دون أن يتعرض إلى أي خسارة، وما زال ذلك الرقم استثنائيا في تاريخ الملاكمة.

Suzie Q 💥 I can never tire of watching this KO! Trailing on all 3 cards going into the 13th round Rocky Marciano produced a devastating right hand to floor Jersey Joe Walcott and become the heavyweight champion of the world pic.twitter.com/7lBFLHWw9c — Steve Boxman (@SteveBoxman) July 21, 2020

5- يوسين بولت والرقم القياسي في 100 و200 متر

يوسين بولت هو أول عداء يحصد الميدالية الذهبية في سباقي 100 متر وسباق 200 متر، ويُعرف بأنه أسرع رجل في العالم. يملك بولت الرقم القياسي العالمي والأولمبي في سباق 100 وقدره 9.58 ثوان، وقد حققه في بطولة العالم لألعاب القوى في برلين عام 2009، والرقم القياسي في سباق 200 متر بتوقيت 19.19 ثانية في البطولة ذاتها.

Breaking down an enduring feat of excellence. The 100m sprint by Usain Bolt. WR 9.59pic.twitter.com/KEGSNgzfOZ — Anand Datla (@SportaSmile) May 3, 2021

4- أطول مباراة في تاريخ التنس

شهدت بطولة ويمبلدون عام 2010 أطول مباراة في تاريخ رياضة التنس، وقد جمعت بين الأميركي جون إيسنر والفرنسي نيكولا ماهو. انطلقت المباراة يوم الثلاثاء 22 يونيو/حزيران على الساعة 6:13 مساء، وبحلول الساعة 9:07 كان اللاعبان قد خاضا 4 مجموعات، ولكن تم تعليق المباراة بسبب ضعف الرؤية. وفي اليوم التالي، استُؤنفت المباراة على الساعة 2:05 لكن الضوء الباهت أدى إلى تأخيرها مرة أخرى.

#حدث_تنسي_في_مثل_هذا_اليوم 22/06/2010 إنطلقت أطول مباراة في تاريخ التنس وذلك في الدور الأول من بطولة ويمبلدون بين جون ايسنر ونيكولا ماهو ولكنها لم تنتهِ إلا يوم 24 يونيو (لُعبت على 3 أيام متتالية) المباراة انتهت بنتيجة 68-70 في المجموعة الفاصلة وإستغرقت ككل 11 ساعة و5 دقائق. pic.twitter.com/pQXQmPEFdL — عالم الكرة الصفراء 🎾 (@Tennis_World20) June 22, 2020

وعندما استؤنفت مجددا على الساعة 3:40 يوم الخميس، تمكّن إيسنر من التقدم في النتيجة والفوز بالمواجهة التي انتهت في تمام الساعة 4:47. استمرت مواجهة "إيسنر-ماهو" لمدة 11 ساعة و5 دقائق وامتدت على مدى 3 أيام، ولا يبدو أن هذا الرقم سيتكرر على الإطلاق.

3- احتلت ستيفي غراف المرتبة الأولى لمدة 377 أسبوعا

لم يتمكّن أي لاعب في تاريخ التنس، رجلا كان أو امرأة، من التربّع على عرش التصنيف العالمي مثلما فعلت الألمانية شتيفي غراف، حيث بقيت في الصدارة لـ377 أسبوعا، منها 186 أسبوعا على التوالي بين أغسطس/آب 1987 ومارس/آذار 1991.

لاعبة كرة المضرب سابقاً الالمانية ستيفي غراف..و احد المعجبين من الجمهور .🤣🤣 pic.twitter.com/i6zdGqBCcq — فهد (@F_BAY12) January 12, 2021

كانت غراف تتمتع بقدرات استثنائية مكّنتها من الفوز في البطولات الأربع الكبرى، وهي لاعبة التنس الوحيدة التي حققت ذلك.

2- أفضل ضارب في تاريخ الكريكت

يعتبر الأسترالي دونالد برادمان المعروف باسم "الدون" أعظم ضارب في تاريخ لعبة الكريكيت على الإطلاق. وخلال مشواره الذي امتد بين عامي 1928 و1948، بلغ معدل ضرباته 99.94، وهو رقم لم يتم تحطيمه إلى حد الآن.

1- 555 فوزا على التوالي في الإسكواش

يعدّ الباكستاني جهانجير خان أفضل لاعب على الإطلاق في تاريخ الإسكواش. بين عامي 1981 و1986، فاز جهانجير بـ555 مباراة على التوالي ليدخل موسوعة غينيس كصاحب أطول سلسلة انتصارات في تاريخ المنافسات الرياضية الاحترافية.

Squash legend Jahangir Khan has a special message for us.

Listen to him and follow his advice. Together we can beat #COVID19.#StayHomeStaySafe #PakistanFightsCorona pic.twitter.com/dob4K0TVr7 — SportsFever360 (@SF360Digital) March 27, 2020

ينحدر جهانجير خان من مدينة بيشاور، وظهر لأول مرة في رياضة الإسكواش عام 1979 عندما كان يبلغ من العمر 15 سنة، وأصبح أصغر لاعب يفوز ببطولة العالم في الفردي.