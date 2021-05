من تعاطي المنشطات واستخدام أدوات معدلة، إلى التظاهر بالإصابة أو الإعاقة؛ هناك العديد من الحيل الغريبة في عالم الرياضة، التي لا تنسجم أبدا مع مبادئ الروح الرياضية والمنافسة الشريفة.

ونشر موقع "سبورتس كونبيني" (Sports Konbini) الفرنسي تقريرا يستعرض مجموعة من هذه الحيل والخدع التي تم كشفها في نهاية المطاف وسببت لمرتكبيها عقوبات شديدة وانتقادات لاذعة على مر السنين.

كان المدرب الفرنسي الشهير غي رو أثناء تدريبه عدة فرق فرنسية -أبرزها أوكسير- يتميز بأسلوبه المتسلط، ومراقبته المستمرة للاعبين، حتى وصل الأمر إلى توظيف جواسيس لمتابعة تحركاتهم.

لكن أغرب شيء عُرف عن غي رو خطته للتأثير على معنويات وتركيز لاعبي الفريق الخصم، وذلك من خلال حرمانهم من الاستحمام بالمياه الدافئة في فصل الشتاء، أو استخدام مياه شديدة الحرارة صيفا.

لم يتعرض غي رو لأي عقوبات على هذا الصنيع، وقد تغيرت القوانين وباتت تلزم الفريق المضيف بتوفير غرفتين لتبديل الملابس متطابقتين وتستجيبان لمعايير ضيافة محددة.

