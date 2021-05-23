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في الصين.. فاجعة في سباق رياضي والسبب مناخي

تم إجلاء 151 عدّاء بسلام تحت الأمطار الغزيرة وشارك أكثر من 700 من رجال الإنقاذ في جهود البحث عن المفقودين (رويترز)
تم إجلاء 151 عدّاء بسلام تحت الأمطار الغزيرة وشارك أكثر من 700 من رجال الإنقاذ في جهود البحث عن المفقودين (رويترز)
23/5/2021-|آخر تحديث: 23/5/202103:59 PM (مكة المكرمة)

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم الأحد أن 21 متسابقا لقوا حتفهم جراء موجة برد قارس اجتاحت سباقا للركض في مقاطعة غانسو بشمال غربي البلاد أمس السبت.

وانطلق السباق الذي امتد مسافة 100 كيلومتر صباح السبت من موقع سياحي على النهر الأصفر ثاني الأنهار طولا بالبلاد، وشارك في السباق 172 متسابقا.

وقال مسؤولون بمدينة "بايين" بمقاطعة غانسو إن موجة من البرد والأمطار الثلجية والرياح العاصفة ضربت قطاعا جبليا من مسار السباق انخفضت خلالها درجات الحرارة على نحو حاد.

وأوضح المسؤولون أن "عاصفة هوجاء مفاجئة" تخلّلها تساقط حبّات من البَرَد وأمطار جليدية ورياح عاتية ضربت جزءا من مسار هذا السباق السبت، وأسفر ذلك عن وفاة 20 شخصًا في حين لا يزال أحد المتسابقين مفقودًا.

وكانت حصيلة سابقة أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية "شينخوا" أفادت بوفاة 16 وفقدان 5 بسبب "طقس سيّئ ضرب المنطقة خلال السباق". وأوضحت الوكالة أن السباق الذي أقيم في "غابة حجر النهر الأصفر" قرب مدينة بايين أُوقف إثر هبوب العاصفة.

من جهتها أوردت "صحيفة الشعب" الحكومية، في تغريدة على تويتر، أنه تم "إجلاء 151 عدّاء بسلام" تحت "الأمطار الغزيرة"، مشيرة إلى أن أكثر من 700 من رجال الإنقاذ شاركوا في جهود البحث عن المفقودين.

وإذ لفتت إلى أن عدد المشاركين في السباق بلغ 172 متسابقًا، أوضحت أن 5 من الناجين "أصيبوا بجروح طفيفة وعولجوا في المستشفى".

وتقع غانسو -إحدى أفقر مناطق الصين- على حدود منغوليا من الشمال وشينجيانغ من الغرب.

وتشتهر "غابة حجر النهر الأصفر" بتضاريسها الجبلية الوعرة ومناظرها الخلابة، إذ إنها تتميز بصواعد ونوازل حجرية وتُعدّ موقعًا مفضّلًا لتصوير كثير من البرامج التلفزيونية والأفلام الصينية، وفقًا لصحيفة "تشاينا ديلي".

وحسب الصحيفة فإن العلماء يعتقدون أن التكوينات الصخرية في هذه المنطقة تعود إلى 4 مليارات سنة.

المصدر : وكالات

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