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بالفيديو.. أرسنال يتعثر وروما ومانشستر يونايتد يقتربان من نصف نهائي الدوري الأوروبي

أرسنال أهدر الفوز اللحظات الأخيرة من مباراته أمام سلافيا (رويترز)
أرسنال أهدر الفوز اللحظات الأخيرة من مباراته أمام سلافيا (رويترز)
8/4/2021-|آخر تحديث: 9/4/202112:24 AM (مكة المكرمة)

اقترب مانشستر يونايتد الإنجليزي من التأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد فوزه 2-صفر على مضيفه غرناطة الإسباني، وعاد روما الإيطالي بفوز ثمين من ملعب أياكس الهولندي 2-1، في وقت تعثر أرسنال على ملعبه أمام ضيفه سلافيا براغ التشيكي وتعادل معه 1-1.

وحقق يونايتد انتصاره بأقل مجهود، وقد بدا واضحا نقص خبرة لاعبي فريق غرناطة الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة القارية.

افتتح ماركوس راشفورد التسجيل ليونايتد في الدقيقة 31، قبل أن يضيف البرتغالي برونو فيرنانديز الهدف الثاني للفريق الإنجليزي في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

وتقدم يونايتد خطوة كبيرة نحو التأهل قبل مواجهة الإياب التي ستقام في ملعبه الخميس القادم، ليواصل السعي نحو استعادة لقب البطولة التي توج بها عام 2017.

وعلى ملعب الإمارات في لندن، خطف سلافيا براغ تعادلا ثمينا من أرسنال، وتقدم النادي الإنجليزي عن طريق الإيفواري نيكولاس بيبي في الدقيقة 86، قبل أن يدرك توماس هولش التعادل للفريق التشيكي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في العاصمة التشيكية براغ يوم 15 من الشهر الجاري.

من جانب آخر، وضع روما الإيطالي قدما في الدور نصف النهائي بفضل هدفي لورينزو بيليغريني في الدقيقة 57، والبرازيلي روجير إيبانيز في الدقيقة 87. وذلك بعد تسجيل دافي كلاسين الهدف الوحيد لأياكس في الدقيقة 39.

وأصبح التعادل أو حتى الخسارة صفر-1 في مباراة الإياب -التي ستقام بإيطاليا الخميس القادم- كافيا لروما من أجل الصعود للدور القادم، لكن يتعين على أياكس الفوز 2-صفر، أو بفارق هدف شريطة تسجيله أكثر من هدفين، حتى يتجنب وداع المسابقة.

وفي آخر مواجهات ربع النهائي، فاز فياريال الإسباني على مضيفه دينامو زغرب الكرواتي بهدف وحيد سجله جيرارد مورينو من ضربة جزاء في الدقيقة 44.

يذكر أن الفائز من هذه المواجهة سيلعب في نصف النهائي أمام الفائز من مواجهة أرسنال وسلافيا براغ.

المصدر : وكالات

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