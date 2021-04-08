بالفيديو.. حامل في الشهر الثامن تحقق 3 ميداليات في التايكوندو

استطاعت أمينات إدريس، لاعبة التايكوندوـ والحامل في الشهر الثامن، من تحقيق 3 ميداليات متنوعة، في مهرجان الرياضة الوطني في نيجيريا.

ونشر حساب المهرجان عبر تويتر، مقطع فيديو أظهر العرض التي قدمته أمينات في منافسات فردي السيدات، إلى جانب عرضها في منافسات فرق المختلط.

….alongside her male counterpart, Arowora Roqeeb. This is Team Lagos’ first gold at Edo 2020. She also won Silver in the female team Poomsae category and an individual bronze in the same category making her one of the leading medalists at the festival. pic.twitter.com/j3EiAXSIlF — National Sports Festival 2020 (@nsf_edo) April 5, 2021

وبحسب حساب المهرجان، فإن أمينات استطاعت إحراز الميدالية الذهبية لمنافسات المختلط، والفضية في فرق السيدات، إلى جانب البرونزية في منافسات الفردي.

ويقام المهرجان المؤجل من العام الماضي، في الفترة من 4 وحتى 15 أبريل/نيسان الجاري، ويضم مشاركين من 36 ولاية، ويهدف إلى تعزيز السلام والانتماء الثقافي بالبلاد.