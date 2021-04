مؤامرة على الجزائر وفريق يسجل 149 هدفا في مرماه.. تعرف على 5 من أغرب المباريات في تاريخ كرة القدم

عندما يسجل فريق هدفا في مرماه من أجل التأهل، أو تنتهي مباراة بنتيجة 149-0، فأنت أمام حالات لا تتكرر دائما في ملاعب كرة القدم.

واستعرض تقرير لمجلة "جي كيو" (GQ) في نسختها البريطانية، 5 من أغرب مباريات كرة القدم في التاريخ.

كان كريس نيكول مدافعا مميزا خاض 51 مباراة دولية مع منتخب أيرلندا الشمالية، ولعب لعدة أندية إنجليزية، وقاد أستون فيلا للفوز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية عام 1977. لكن أبرز ما يتذكره الجمهور في مشواره الكروي تلك المباراة التي سجل فيها 4 أهداف يوم 20 مارس/آذار 1976، وانتهت بالتعادل 2-2 بين أستون فيلا وليستر سيتي.

On This Day 1976: Chris Nicholl scored all four goals in a 2-2 draw at Leicester City. #AVFC

