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"أسطورة لا تعوض".. الجمهور المصري يودع أحمد الأحمر بعد إعلان موعد اعتزاله دوليا

الأحمر هو الهداف التاريخي لمنتخب مصر في بطولة العالم لكرة اليد (رويترز)
الأحمر هو الهداف التاريخي لمنتخب مصر في بطولة العالم لكرة اليد (رويترز)
29/4/2021-|آخر تحديث: 29/4/202105:03 PM (مكة المكرمة)

كتب مغردون مصريون وإعلاميون رياضيون كلمات وداعية مؤثرة لقائد المنتخب المصري لكرة اليد أحمد الأحمر، بعد إعلان موعد اعتزاله اللعب دوليا.

وتحدث الأحمر -في تصريحات تلفزيونية- عن نيته اعتزال اللعب الدولي عقب ختام مشوار مصر في الألعاب الأولمبية المقررة الصيف المقبل بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وقاد الأحمر (37 عاما) -الهداف التاريخي لمنتخب مصر في بطولة العالم- المنتخبَ في النسخة الأخيرة من المونديال الذي احتل فيه الفراعنة المركز السابع، كما فاز لاعب نادي الزمالك بالنسخة الأخيرة مع المنتخب لبطولة أمم أفريقيا التي أقيمت في يناير/كانون الثاني 2020 بتونس.

وقال المعلق الرياضي بلال علام -عن اعتزال الأحمر- "جاء لعالم الرياضة المصرية بشغف، فجّر الموهبة التي بداخله، انتزع آهات كل القلوب والميول، لم يترك ساحة أو محفلا إلا وبصم بيديه كاتبا تاريخا خاصا استثنائيا، أحمد الأحمر يودعنا بهدوئه تاركا لنا حيزا من الذكريات الجميلة التي لا تنسى، لن نقول وداعا".

بدوره، علّق الصحفي الرياضي طارق طلعت "لم يفشل ولا مرة في أن يتنزع صيحات الإعجاب في كل مباراة… محظوظ الجيل الذي عاصر الأحمر"، متمنيا أن يختم مسيرته بشكل جيد في الأولمبياد.

وقال الإعلامي الرياضي كريم رمزي "أحمد الأحمر أسطورة لا تعوض".

وودع نشطاء الأحمر بكلمات مؤثرة تنم عن حبهم الكبير له واحترامهم لتاريخه الطويل في كرة اليد، متمنين أن يكون ختام مسيرته بتحقيق الأولمبياد مع منتخب الفراعنة في طوكيو، فيما أبدى آخرون حزنهم لسماع خبر اعتزاله.

المصدر : وكالة سند

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