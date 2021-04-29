"أسطورة لا تعوض".. الجمهور المصري يودع أحمد الأحمر بعد إعلان موعد اعتزاله دوليا

كتب مغردون مصريون وإعلاميون رياضيون كلمات وداعية مؤثرة لقائد المنتخب المصري لكرة اليد أحمد الأحمر، بعد إعلان موعد اعتزاله اللعب دوليا.

وتحدث الأحمر -في تصريحات تلفزيونية- عن نيته اعتزال اللعب الدولي عقب ختام مشوار مصر في الألعاب الأولمبية المقررة الصيف المقبل بالعاصمة اليابانية طوكيو.

"الهداف التاريخي لمصر في بطولات العالم".. أسطورة كرة اليد #أحمد_الأحمر يعلن بتصريحات تلفزيونية اعتزاله اللعب دوليًا عقب أولمبياد #طوكيو المقبلة pic.twitter.com/zbdv71IUhJ — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 28, 2021

وقاد الأحمر (37 عاما) -الهداف التاريخي لمنتخب مصر في بطولة العالم- المنتخبَ في النسخة الأخيرة من المونديال الذي احتل فيه الفراعنة المركز السابع، كما فاز لاعب نادي الزمالك بالنسخة الأخيرة مع المنتخب لبطولة أمم أفريقيا التي أقيمت في يناير/كانون الثاني 2020 بتونس.

جاء لعالم الرياضة المصرية بشغف

فجّر الموهبة التي بداخله

إنتزع أهات كل القلوب و الميول

لم يترك ساحة أو محفل إلا وبصم بيديه كاتباً تاريخاً خاصاً إستثنائياً

أحمد الأحمر يودعنا بهدوءه تاركاً لنا حيزاً من الذكريات الجميلة التي لا تنسى

لن نقول وداعاً 👏🏻♥️ @AhmedElahmar pic.twitter.com/Y58sdoHdB4 — بلال أحمد علام (@BilalAhmadAllam) April 28, 2021

وقال المعلق الرياضي بلال علام -عن اعتزال الأحمر- "جاء لعالم الرياضة المصرية بشغف، فجّر الموهبة التي بداخله، انتزع آهات كل القلوب والميول، لم يترك ساحة أو محفلا إلا وبصم بيديه كاتبا تاريخا خاصا استثنائيا، أحمد الأحمر يودعنا بهدوئه تاركا لنا حيزا من الذكريات الجميلة التي لا تنسى، لن نقول وداعا".

أحمد الأحمر أسطورة عظيمة لا تعوض ❤️👏 — Karim Ramzy كريم رمزي 🇪🇬 (@KarimRamzy) April 28, 2021

بدوره، علّق الصحفي الرياضي طارق طلعت "لم يفشل ولا مرة في أن يتنزع صيحات الإعجاب في كل مباراة… محظوظ الجيل الذي عاصر الأحمر"، متمنيا أن يختم مسيرته بشكل جيد في الأولمبياد.

وقال الإعلامي الرياضي كريم رمزي "أحمد الأحمر أسطورة لا تعوض".

مسيرة عظيمة، أتمنى تكمل بإنجاز تاريخي في الأوليمبياد الجاي. شكرا أحمد الأحمر على اللي قدمته للعبة في مصر. 👏🏼🙏🏻 https://t.co/5cGz1QXJw0 — Ahmed Al Erian (@ElArian) April 28, 2021

وودع نشطاء الأحمر بكلمات مؤثرة تنم عن حبهم الكبير له واحترامهم لتاريخه الطويل في كرة اليد، متمنين أن يكون ختام مسيرته بتحقيق الأولمبياد مع منتخب الفراعنة في طوكيو، فيما أبدى آخرون حزنهم لسماع خبر اعتزاله.

اختيار الاعتزال دوليًا ذكي جدًا وهو في قمة عطاءه رغم حزني بس كابتن أحمد الأحمر من أفضل لاعبي الدوري السنة دي وهو ٣٧ سنة ماشاءالله عليه ❤️ . — Heba Fahmy (@hebafahmy88) April 28, 2021

الواحد محظوظ انه عاصر احمد الاحمر وعاش واتفرج علي افضل رياضي في مصر ومحظوظ كل الحظ انه في الفريق اللي بشجعه اسطوره وهتتخلد في صفحات التاريخ وارقام قياسيه صعب حد هيحترف او هيلعب جوا مصر انه يكسر الارقام دي مكناش نتمني اننا نعيش النهايه دي بجد بس هيا دي الدنيا pic.twitter.com/BbC7gfJjaI — ياسر (@Aboelyoser20) April 28, 2021

ما أتابع كرة اليد ولا اهتم لها لكن أحمد الأحمر كان ظاهرة رياضية فريدة من نوعها وبدون مبالغة شبيهة بظاهرة فيدرير في التنس لاعب قد لا تتابع رياضته لكنك تعرفه وتحترمه وفي أحيان تكون معجب فيه https://t.co/TlFJeBoHJf — Faisal (@fi9l_3) April 28, 2021