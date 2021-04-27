العراقيون استبشروا بوجود حدث رياضي مهم على أرضهم بعد غياب طويل عن استضافة البطولات الكروية

رحبت الأوساط الرسمية والشعبية العراقية بموافقة الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم على استضافة مدينة البصرة بطولة "خليجي 25" المقرر إجراؤها مطلع عام 2022، وعمت الفرحة مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، واستبشر العراقيون بوجود حدث رياضي مهم على أرضهم بعد غياب طويل عن استضافة البطولات الكروية.

وعبر الرئيس العراقي برهم صالح عن تقديره للقرار الخليجي بتنظيم محافظة البصرة بطولة "خليجي 25″، معتبرا أنه استحقاق للعراقيين.

وأكد صالح في تغريدة على حسابه بموقع تويتر اليوم الثلاثاء أنه "من رحم المعاناة يولد الإصرار والتحدي".

وأوضح أنه "بالأمس فجعنا بأبنائنا الشهداء في حادث المستشفى الأليم، وقبلها التضحيات الجسام بوجه العنف والإرهاب الذي يغيضه تعايشنا".

وتابع الرئيس العراقي "اليوم ينال العراقيون استحقاقهم الذي يليق بهم باستضافة البصرة العزيزة بطولة خليجي 25″، مختتما "مبارك للعراق وللبصرة الفيحاء".

من رحم المعاناة يولد الإصرار والتحدي، بالأمس فجعنا بأبنائنا الشهداء في حادث المستشفى الأليم، وقبلها التضحيات الجسام بوجه العنف والإرهاب الذي يغيضه تعايشنا، واليوم ينال العراقيون استحقاقهم الذي يليق بهم باستضافة البصرة العزيزة لبطولة #خليجي_25.

مبارك للعراق وللبصرة الفيحاء. pic.twitter.com/QBDlOkOqG2 — Barham Salih (@BarhamSalih) April 26, 2021

بدوره، وصف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي هذا الإنجاز بأنه يعد دليلا على "تعافي" العراق.

وكتب الكاظمي في تغريدة "خليجي 25 في بصرتنا علامة من علامات تعافي العراق وتصديه لدوره الطبيعي بين الأشقاء والأصدقاء، أرض الرافدين تسير بثبات نحو الاستقرار والانفتاح على الجميع، أرضنا منبع للمحبة والتسامح والترحاب".

وتعهد الكاظمي بتقديم الحكومة "كل أشكال الدعم لضمان نجاح لقاء الأخوة من الرياضيين الخليجيين في وطنهم العراق".

خليجي 25 في بصرتنا علامة من علامات تعافي العراق وتصديه لدوره الطبيعي بين الأشقاء والأصدقاء.

أرض الرافدين تسير بثبات نحو الاستقرار والانفتاح على الجميع، أرضنا منبع للمحبة والتسامح والترحاب، ستقدم الحكومة كل أشكال الدعم لضمان نجاح لقاء الأخوة من الرياضيين الخليجيين في وطنهم العراق — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) April 26, 2021

من جهته، قال وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال عبر حسابه على تويتر إن المرحلة الأولى من العمل لكسب تنظيم البطولة انتهت بالنجاح، مشيرا إلى أن الصفحة المقبلة هي الأهم والأكثر جهدا، وتتطلب سعي الجميع لإكمال جميع الاحتياجات وتوفير الأجواء الأفضل للبطولة.

وأكد درجال أن دعم الجمهور العراقي الكبير هو الرهان الأكبر لنجاح تنظيم البطولة.

المرحلة الأولى من العمل لكسب تنظيم البطولة انتهت اليوم بالنجاح، ونجد أن الصفحة المقبلة هي الأهم والأكثر جهدا وتتطلب سعينا جميعا لإكمال جميع الاحتياجات وتوفير الأجواء الأفضل للبطولة وسنتوكل على الله بجهد وعزم لا يلين ومعنا جمهور رائع وكبير يدعمنا وهو رهاننا الأكبر للنجاح الباهر. pic.twitter.com/YVwcpqSR5N — عدنان درجال – Adnan Darjal (@ADarjal) April 26, 2021

فرح عراقي

وعبر عراقيون عن فرحتهم بموافقة الاتحاد الخليجي لكرة القدم على استضافة مدينة البصرة (جنوبي العراق) بطولة "خليجي 25″، فيما تصدر وسم "#خليجي_25_بصراوي" مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.

وعلقت الإعلامية العراقية سجد الجبوري قائلة "وأخيرا خبر إيجابي ومفرح بعد الحزن الذي خيم على العراقيين".

وأشارت الجبوري إلى أن استضافة العراق بطولة "خليجي 25" من شأنها تعزيز مكانة محافظة البصرة عربيا ودوليا.

وغرد عراقيون آخرون عبارات ترحيب باستضافة البصرة "خليجي 25".

رسميا #خليجي_25_بصراوي واخيرا خبر إيجابي ومفرح بعد الحزن الذي خيم على العراقيين مبارك لثغر العراق الباسم ونتمنى أن تعزز هذه الاستضافة مكانة المحافظة عربيا ودوليا. — سَجَد الجبوري (@sjd_aljubori) April 26, 2021

هيلا عليهم هيلا

البصرة، ثغر العراق

تستضيف كأس الخليج #خليجي_25_بصراوي pic.twitter.com/rzAP4dDIY4 — Yasser Eljuboori (@YasserEljuboori) April 26, 2021

الف الهلا بيكم يا أهلنا و ناسنا بدرة العراق #البصرة_الفيحاء .. الف الهلا و حياكم بأرضنا المفجوعة التي نست الابتسامة.. عسى جيتكم تكون سبب و ترد الابتسامة لان لقاء الاحبة بعد كل هل الغيبة الطويلة له طعم خاص .. #خليجي_25_بصراوي — Omar Habeeb || عمر حبيب (@TheOmarHabeeb) April 26, 2021

افرح يا عراق افرح ، افرح يا مجروح افرج #خليجي_25_بصراوي pic.twitter.com/sQQPK3mw6s — علي الجبوري 😊🇮🇶 (@ali_aljabouri2) April 26, 2021

ووافق المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم أمس الاثنين على منح العراق حق استضافة بطولة "خليجي 25" في محافظة البصرة، وذلك بعد أن تقدم بطلب رسمي لاستضافة الحدث الخليجي.

تم اختيار ملعبي البصرة والميناء لاستضافة مباريات "خليجي 25" (الجزيرة)

واعتمد اتحاد كأس الخليج ملعبي البصرة الدولي (سعة 65 ألف متفرج) والميناء (30 ألف متفرج) لإقامة مباريات "خليجي 25″، وهما ملعبان يقعان ضمن المدينة الرياضية في البصرة التي تضم أيضا مركزا طبيا متطورا ومجموعة فنادق حديثة لإسكان المنتخبات وملعبا للتدريب ومراكز تجارية وترفيهية، وبلغت تكلفة تنفيذ المدينة الرياضية ما يقارب المليار دولار.

ملعب البصرة يتسع لنحو 65 ألف متفرج (مواقع التواصل)

وستعود بطولة الخليج إلى العراق بعد غياب دام 42 عاما، حيث استضاف بطولة الخليج لمرة واحدة وذلك عام 1979، وتوج باللقب بعد الفوز في جميع مباريات البطولة.