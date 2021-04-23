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يسيطر عليها المصريون.. تعرّف على جذور الإسكواش وقوانينها وأبرز اللاعبين

اللاعب الذي يفشل في إعادة الكرة قبل أن ترتد على الأرض مرتين يخسر نقطة (غيتي)
اللاعب الذي يفشل في إعادة الكرة قبل أن ترتد على الأرض مرتين يخسر نقطة (غيتي)
23/4/2021

ظهرت لعبة الإسكواش بشكلها الحديث في إنجلترا خلال القرن التاسع عشر وتطورت من رياضة التنس لتصبح لاحقا رياضة مستقلة بذاتها، وقد اشتق اسمها من الصوت الذي تصدره الكرة عندما ترتد من الجدران.

وتقول صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية في تقرير لها عن هذه اللعبة التي يسيطر عليها اللاعبون المصريون في الرجال والسيدات، إن الإسكواش رياضة مضرب تُلعب في صالة مغلقة بين لاعبين اثنين باستخدام مضرب وكرة مطاطية صغيرة.

في هذه الرياضة يتناوب اللاعبان على ضرب الكرة باتجاه الجدار الأمامي للملعب، واللاعب الذي يفشل في إعادتها قبل أن ترتد على الأرض مرتين يخسر نقطة.

أهم قواعد الإسكواش

  • تشمل المباراة 5 جولات كأقصى حد، ويفوز بالجولة من يحقق 11 نقطة، واللاعب الذي ينتصر في 3 جولات يفوز بالمباراة.
  • القاعدة الأساسية هي أن الكرة يجب أن تضرب الجدار الأمامي قبل أن تلمس الأرض.
  • إعادة النقطة (LET): يعني أن يقرر الحكم إعادة النقطة، ويحدث ذلك عندما لا يذهب اللاعب للكرة خوفا من الاصطدام بالخصم أو عندما تكون هناك إعاقة واضحة.
  • عدم إعادة النقطة (No LET): يرفض الحكم طلب إعادة النقطة عندما يكون التداخل ضئيلا أو شبه معدوم.
  • الضربة (stroke): عندما يريد اللاعب أن يسدد كرة باتجاه الجدار الأمامي، لكنه يعدل عن التسديد حتى لا يصيب خصمه. يمكن أن تحدث أيضا عندما تصطدم الكرة بالخصم في طريقها إلى الجدار أو عندما يضرب أحد اللاعبين الآخر بالمضرب. وفي هذه الحالة، تُمنح النقطة للاعب الذي كان يُفترض أن يضرب الكرة.
  • الاستئناف (Appeal): يحق لكلا اللاعبين إيقاف اللعب وطلب مراجعة قرار الحكم، حيث يقوم الحكم حينها بقبول الاستئناف أو رفضه.
  • الإرباك (Distraction): يمكن لكلا اللاعبين طلب إعادة النقطة بسبب تشتيت الانتباه من المنافس.
  • سقوط المضرب: عندما يسقط اللاعب مضربه، يمكنه التقاطه والاستمرار في اللعب، طالما أن الكرة لم تلمسه أو لم يكن ذلك مصدر إرباك للمنافس.

ما الذي تحتاجه لممارسة هذه الرياضة؟

تحتاج إلى كرة إسكواش، وهي عبارة عن كرة سوداء بنقطتين صفراوين، ومضرب إسكواش، وهو أطول قليلا من مضرب التنس، إلى جانب أحذية خاصة بهذه الرياضة.

قياسات الملعب

  • الطول 9.75 أمتار
  • العرض 6.40 أمتار
  • ارتفاع الجدار الأمامي 4.57 أمتار
  • ارتفاع الجدار الخلفي 2.13 متر
  • ارتفاع خط الإرسال 1.83 متر
  • طول وعرض منطقة الإرسال 1.60 × 1.60 متر
  • عرض الخطوط 5 سنتيمترات

البطولات الدولية

هناك العديد من البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش (PSA)، حيث يُشرف على أكثر من 240 بطولة في القارات الخمس سنويا.

وتُعدّ بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش أهم البطولات الدولية في هذه الرياضة، ويشارك فيها 64 لاعبا من أفضل لاعبي الإسكواش في العالم.

أفضل لاعبي الاسكواش

من بين أفضل 5 لاعبين رجال في هذه الرياضة، نجد 4 لاعبين مصريين ولاعبا أستراليا، وهم:

  • علي فرج
  • محمد الشوربجي
  • طارق مؤمن
  • كريم عبد الجواد
  • باول كول

وفي المراكز الخمسة الأولى للسيدات، نجد أيضا 4 لاعبات من مصر ولاعبة فرنسية:

  • نور الشربيني
  • نوران جوهر
  • كميل سيرم
  • نور الطيب
  • هانيا الحمامي

ويستعرض هذا التقرير سر تفوق المصريين في رياضة الإسكواش.

المصدر : ماركا

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