يسيطر عليها المصريون.. تعرّف على جذور الإسكواش وقوانينها وأبرز اللاعبين

أفردت صحيفة “نيويوك تايمز” الأميركية تقريرا مطولا حاولت من خلاله فك رموز لغز السيطرة المصرية على ألقاب بطولات الإسكواش في العالم، وتصدرهم للتصنيف العالمي في اللعبة على مستوى الرجال والسيدات، متسائلة: هل السر في نهر النيل؟
ظهرت لعبة الإسكواش بشكلها الحديث في إنجلترا خلال القرن التاسع عشر وتطورت من رياضة التنس لتصبح لاحقا رياضة مستقلة بذاتها، وقد اشتق اسمها من الصوت الذي تصدره الكرة عندما ترتد من الجدران.
وتقول صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية في تقرير لها عن هذه اللعبة التي يسيطر عليها اللاعبون المصريون في الرجال والسيدات، إن الإسكواش رياضة مضرب تُلعب في صالة مغلقة بين لاعبين اثنين باستخدام مضرب وكرة مطاطية صغيرة.
في هذه الرياضة يتناوب اللاعبان على ضرب الكرة باتجاه الجدار الأمامي للملعب، واللاعب الذي يفشل في إعادتها قبل أن ترتد على الأرض مرتين يخسر نقطة.
That movement from @AliFarag is just incredible! 😲
The World No.1 takes a 2-1 lead in Qatar 🏆#QatarClassic pic.twitter.com/339GwbnCuD
— PSA World Tour (@PSAWorldTour) November 7, 2020
👏 What a rally!!! 👏
70+ shots 💥
1m30s+ ⏰
Gaultier & @paulcollsquash with a rally that will live LONG in the memory 🔥#BlackBallOpen pic.twitter.com/NqFYRAc6qB
— PSA World Tour (@PSAWorldTour) March 22, 2021
تحتاج إلى كرة إسكواش، وهي عبارة عن كرة سوداء بنقطتين صفراوين، ومضرب إسكواش، وهو أطول قليلا من مضرب التنس، إلى جانب أحذية خاصة بهذه الرياضة.
هناك العديد من البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش (PSA)، حيث يُشرف على أكثر من 240 بطولة في القارات الخمس سنويا.
وتُعدّ بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش أهم البطولات الدولية في هذه الرياضة، ويشارك فيها 64 لاعبا من أفضل لاعبي الإسكواش في العالم.
The Artist 🎨#OnThisDay in 2019, @RamyAshour announced his retirement 😢
What a player, what a career ✨ pic.twitter.com/yd9Qes0kJC
— PSA World Tour (@PSAWorldTour) April 22, 2021
من بين أفضل 5 لاعبين رجال في هذه الرياضة، نجد 4 لاعبين مصريين ولاعبا أستراليا، وهم:
وفي المراكز الخمسة الأولى للسيدات، نجد أيضا 4 لاعبات من مصر ولاعبة فرنسية:
ويستعرض هذا التقرير سر تفوق المصريين في رياضة الإسكواش.