منوم ولازانيا ومحاباة من أجل اليونيسيف.. أشهر نظريات المؤامرة في تاريخ كرة القدم

انتشرت نظريات المؤامرة وباتت تشمل كل مجالات الحياة، حتى أن البعض اعتبروا خلال الأشهر الأخيرة أن فيروس كورونا هو مؤامرة تقف وراءها أطراف خفية. وعلى شبكة الإنترنت يوجد العديد من النظريات التي تتميز بالحبكة والغرابة، حتى أنها تصلح لتكون سيناريوهات أفلام ناجحة.

وذكر تقرير لموقع "90 دقيقة" (90Min) في نسخته الإسبانية، أن نظريات المؤامرة امتدت لتشمل حتى مجال كرة القدم، حيث إن الأحداث العديدة المهمة والنتائج المتعددة التي تم تحقيقها في تاريخ اللعبة، فسرها بعض المشجعين بأن وراءها خططا أو مؤامرات، ترقى أحيانا إلى مستوى الجريمة.

فاجأ فريق فالنسيا الإسباني العالم في بداية الألفية، من خلال الفوز بلقب الدوري الإسباني في مناسبتين، متحديا فريق ريال مدريد الذي كان حينها يزخر بالنجوم. هذا الظهور المتميز للاعبي فالنسيا جعلهم عرضة للاتهامات بتعاطي المنشطات، خاصة بعد أن قامت الشرطة بفتح تحقيق بشأن الطبيب الرياضي الإسباني إفيميانو فوينتيس، بتهمة إدارة شبكة لتعاطي المنشطات الرياضية.

ولكن الحقيقة هي أن هذا الطبيب تمت تبرئته لاحقا من التهم الموجهة إليه، كما أنه لم يعمل في أي وقت من الأوقات لحساب نادي فالنسيا. وبعيدا عن هذه التفسيرات، فإن الفريق حقق تلك الألقاب بفضل المواهب التي كان يمتلكها، والتي أوصلته أيضا إلى نهائي رابطة أبطال أوروبا.

اتهم النجم البرازيلي برانكو المنتخب الأرجنتيني بوضع مادة منومة في عبوات المياه التي أعطيت له ولزملائه قبل مباراة المنتخبين في كأس العالم 1990. ولم يتم بشكل رسمي إثبات هذا الاتهام، إلا أن مارادونا أكد صحة الرواية نفسها خلال لقاء صحفي في وقت لاحق، كما أن المدرب كارلوس بيلاردو لم ينفِ هذا الأمر.

خلال مونديال 2002، تمكّن المنتخب الكوري الجنوبي على ميدانه من تحقيق نتائج تاريخية، حيث وصل لأول مرة لنصف النهائي. غير أن هواة نظرية المؤامرة شككوا في استحقاق هذا النجاح، خاصة أنه خلال مباراة ثمن النهائي ضد إيطاليا وفي ربع النهائي ضد إسبانيا، ارتكب الحكام أخطاء فادحة لفائدة البلد المنظم.

تقول هذه النظرية التي يتبناها بعض المشجعين الإنجليز، إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لم يغفر لفرق الدوري الإنجليزي معارضتها للشكل الجديد لرابطة أبطال أوروبا في 1995، ولذلك فإن "يويفا" انحاز لبقية الفرق الأوروبية. إلا أن ما يدحض هذه النظرية هو أن العديد من الفرق الإنجليزية فازت بهذا اللقب في السنوات التالية.

خلال مؤتمر صحفي انفجر المدرب جوزيه مورينيو غاضبا، بعد مباراة فريقه ريال مدريد ضد برشلونة في رابطة الأبطال في أبريل/نيسان 2011. وجاء ذلك بعد الإقصاء المبكر للمدافع بيبي. وقد اعتبر المدرب البرتغالي أن برشلونة كان يحظى بمعاملة تفضيلية من الحكام لأنه يحمل على قميصه دعاية لليونيسيف.

وقال مورينيو بعد تلك المباراة "لماذا خسرنا؟ ربما يرجع السبب في ذلك إلى أن الدعاية لليونيسيف يجلب لك التعاطف… لا أعرف السبب. كل ما يمكنني فعله هو ترك هذا السؤال والانتظار لمعرفة ما إذا كان هناك أي رد".

