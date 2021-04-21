محمد موكاييف بطل الألعاب القتالية.. مثل بريطانيا 9 سنوات ورفضت الحكومة منح تأشيرة لزوجته

أثار محمد موكاييف بطل لعبة الفنون القتالية "إم إم إيه" (MMA) ضجة على منصة تويتر بنشره تغريدة أعلن فيها رفض الحكومة البريطانية إصدار تأشيرة دخول لزوجته.

وكتب موكاييف البالغ من العمر 20 عاما، عبر حسابه، أن الحكومة البريطانية رفضت مرتين إصدار تأشيرة لزوجته مع منعه من الاستئناف مجددا، وقال إن الرفض يأتي بعد ما مثّل بريطانيا مدة 9 سنوات.

ومثّل البطل المسلم المهاجر بريطانيا في عدد من المحافل الدولية، إلا أنه يرى أن ذلك لم يشفع له أو لزوجته، من أجل تخطي مصاعب عدة واجهتهما، كان آخرها منع زوجة اللاعب من الحصول على تأشيرة لدخول بريطانيا.

Thanks for refusing my wife’s visa, after representing UK🇬🇧for 9 years 👏 @ukhomeoffice @pritipatel — Muhammad Mokaev (@muhammadmokaev) April 15, 2021

وأجرت وكالة سند للتحقق الإخباري بشبكة الجزيرة مقابلة مع موكاييف، لمعرفة مزيد من التفاصيل عن قصته.

بماذا بررت وزارة الداخلية البريطانية رفض طلب تأشيرة زوجتك؟

رفض الطلب بناء على نية الزيارة، وأنها سوف تعود. أقدر أن وزارة الداخلية مشغولة، لكنني أرى أنهم قد تجاهلوا إمعان النظر في الأوراق المقدمة. ببساطة لقد ارتكبوا خطأ، والأخطاء تحدث عادة، لكن عليهم أن يكونوا منصفين. بنهاية المطاف، الوزارة تقوم بعملها وفق القانون، وكل ما أسأله أن ينظروا في الطلب بعناية.

لقد قدمت زوجتي جميع البيانات المطلوبة، وإذا تم تقييم الأمر بعناية فأعتقد أن الفرصة ستسمح لها بالزيارة. أعيش في بريطانيا منذ 9 سنوات، وليس لدي أي سجل جنائي، تقدمت عن طريق المحامي بخطاب إلى الحكومة بينت فيه أنني رياضي محترف وحريص على تجنب مخالفة قوانين الهجرة.

بعد إعلانه على تويتر أن السلطات البريطانية رفضت إعطاء زوجته تأشيرة دخول.. بطل #بريطانيا في الفنون القتالية #محمد_موكاييف يثير ضجة بين رواد التواصل #نشرتكم pic.twitter.com/4tfRWFjIs9 — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 20, 2021

هل تعتقد أن وضعك في بريطانيا كلاجئ ربما هو سبب رفض منح التأشيرة لزوجتك؟

ربما، لأنهم قد يظنون أنها قادمة من أجل الهجرة، ولكن ليست لديها مشاكل في روسيا. لقد أنهت الدراسة الجامعية بدرجة عالية، ووالداها طبيبان مشهوران، ويحظيان باحترام كبير في روسيا، كما أنني قمت بترجمة شهادتها الجامعية إلى اللغة الإنجليزية وأوضحت لهم أنها لن تأتي للعيش في بريطانيا.لقد حاولت الداخلية البريطانية التواصل مع مكان عمل زوجتي بعد رفض الأوراق منذ يومين، يسألون عما إذا كانت تعمل بالفعل في هذا المكان.

هل رفعتَ دعوى قضائية سابقة ضد الحكومة؟

رفعت دعوى قضائية عام 2017 ضد وزارة الداخلية، لأنني لم أتمكن من السفر طوال 5 سنوات بسبب انتظار الرد النهائي بشأن وضعي كلاجئ. لم أتمكن من السفر إلا بعد أسبوعين من رفع الدعوى القضائية.