محمد موكاييف بطل الألعاب القتالية.. مثل بريطانيا 9 سنوات ورفضت الحكومة منح تأشيرة لزوجته

أثار محمد موكاييف بطل لعبة الفنون القتالية "إم إم إيه" (MMA) ضجة على منصة تويتر بنشره تغريدة أعلن فيها رفض الحكومة البريطانية إصدار تأشيرة دخول لزوجته.

وكتب موكاييف البالغ من العمر 20 عاما، عبر حسابه، أن الحكومة البريطانية رفضت مرتين إصدار تأشيرة لزوجته مع منعه من الاستئناف مجددا، وقال إن الرفض يأتي بعد ما مثّل بريطانيا مدة 9 سنوات.

ومثّل البطل المسلم المهاجر بريطانيا في عدد من المحافل الدولية، إلا أنه يرى أن ذلك لم يشفع له أو لزوجته، من أجل تخطي مصاعب عدة واجهتهما، كان آخرها منع زوجة اللاعب من الحصول على تأشيرة لدخول بريطانيا.

Thanks for refusing my wife’s visa, after representing UK🇬🇧for 9 years 👏 @ukhomeoffice @pritipatel

— Muhammad Mokaev (@muhammadmokaev) April 15, 2021