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لعبة الملوك المختلف حول نشأتها.. حقائق لا يعرفها كثيرون عن الشطرنج

17/4/2021

تعد الشطرنج اللعبة الإستراتيجية الأكثر شهرة عالميا، ولها تاريخ ثري يعود إلى عدة قرون، غير أن المؤرخين يختلفون حول نشأتها.

وفي تقرير له عن هذه اللعبة، يقول موقع "سام فاكتس أباوت" (Some Facts About) الأميركي إن بعض المؤرخين يؤكدون أن لعبة الشطرنج ظهرت في الهند في القرن السادس الميلادي خلال فترة إمبراطورية جوبتا، وكانت تعرف آنذاك باسم "الشطورانجا".

ويُعتقد أن التجار المسلمين جلبوا اللعبة من الهند إلى بلاد فارس، وانطلاقا منها تطورت قوانينها وأصبحت أكثر إثارة وتشويقا، ثم انتشرت في الجزيرة العربية، ثم في جميع أنحاء العالم.

ويقول بعض المؤرخين إن الصحابي خالد بن الوليد كان يحب هذه اللعبة، ونسب البعض عبقريته في التخطيط العسكري وبراعته في قيادة الجيوش الإسلامية إلى اهتمامه وولعه بلعبة الشطرنج.

ومع انتشار الإسلام في الأندلس خلال القرن الثامن الميلادي، أصبحت اللعبة معروفة في إسبانيا وعدة مناطق من أوروبا، مثل هولندا وإيطاليا وإنجلترا وأيرلندا، كما انتشرت في روسيا خلال القرن التاسع الميلادي.

تاريخ مثير للجدل

عثر فريق آثار بريطاني على قطع شطرنج مصنوعة من العاج في المنطقة المحيطة بالإمبراطورية البيزنطية، فيما تعرف الآن بدولة ألبانيا، مما يعني أن اللعبة أقدم بـ500 عام مما كان يُعتقد سابقا.

ويرى العديد من المؤرخين أن الشطرنج لم تظهر في الهند، لأنه لا يوجد أي أثر أدبي سنسكريتي يذكر هذه اللعبة. في المقابل تذكر بعض القصائد الصينية القديمة -التي تعود إلى 800 عام قبل القرن السادس الميلادي- هذه اللعبة، ويظل الجدل قائما بين المؤرخين حول المنطقة التي ظهرت فيها لعبة الشطرنج لأول مرة.

لعبة الملوك

تطوّرت لعبة الشطرنج وانتشرت في مناطق مختلفة من العالم بخصائص مختلفة، وكانت اللعبة مفضلة لعدد من ملوك أوروبا، مثل هنري الأول وهنري الثاني وجون وريتشارد الأول ملوك إنجلترا، وإيفان الرابع ملك روسيا، وفيليب الثاني وألفونسو العاشر في إسبانيا.

وفي القرن 15 الميلادي، ظهر أول كتاب في أوروبا يتحدث عن قوانين الشطرنج بعنوان "حب وفن لعب الشطرنج" من تأليف القس لويس راميريز دي لوسينا.

معلومات طريفة:

  • كش ملك
    هناك مصطلح في لعبة الشطرنج يُعرف باسم "كش ملك" أو "كش مات"، ويأتي أصل هذا المصطلح من اللغة العربية، وتعني موت الملك.
  • أطول مباراة
    من الناحية النظرية، يمكن أن تصل لعبة الشطرنج إلى 5949 حركة. بعد أول 3 حركات لكل لاعب، هناك أكثر من 9 ملايين حركة محتملة يمكن القيام بها، إلا أن أطول مباراة لُعبت شهدت 269 حركة، واستمرت 20 ساعة و15 دقيقة وانتهت بالتعادل.
  • الملك والملكة
    رغم أن اللعبة تقوم على حماية الملك، فإن الملكة هي أهم قطعة في الشطرنج، والدليل على ذلك أن الملكة يمكن أن تتحرك في جميع الاتجاهات بشكل مستقيم أو قطري.
  • نجوم اللعبة
    في عام 1985، أصبح لاعب الشطرنج الروسي غاري كاسباروف أصغر بطل شطرنج في العالم عن عمر 22 عاما. كما أصبح الفلبيني أليخين نوري أصغر محترف في الاتحاد العالمي للشطرنج، عندما كان يبلغ من العمر 7 أعوام.
    واستطاع إيمانويل لاسكر من ألمانيا الاحتفاظ بلقب بطولة العالم في الشطرنج لأطول فترة، حيث احتفظ باللقب 26 عاما و337 يوما، في حين تمكن لاعب الشطرنج الهندي فيشفاناثان أناند من الفوز ببطولة العالم للشطرنج بجميع أصنافها.
المصدر : مواقع إلكترونية

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