شاهد- هدف عالمي للإيراني طارمي.. تشلسي يتأهل لمربع دوري الأبطال الذهبي

صعد تشلسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم هزيمته أمام بورتو بهدف نظيف في إياب دور الثمانية على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بمدينة إشبيلية الإسبانية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على الملعب نفسه بسبب قيود تتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد، قد انتهت بفوز تشلسي بهدفين دون رد، وبذلك يفوز الفريق الإنجليزي بنتيجة إجمالية 2-1 ويصعد إلى المربع الذهبي.

وكادت مباراة الإياب أن تنتهي بالتعادل السلبي، لكن المهاجم الإيراني مهدي طارمي خطف هدف الفوز لبورتو في الثواني الأخيرة من المواجهة، بيد أن الهدف لم يكن كافيا لانتزاع بطاقة التأهل.