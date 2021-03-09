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بسبب كورونا.. أولمبياد طوكيو من دون جماهير أجنبية

الألعاب الأولمبية تقام في الفترة من 23 يوليو/تموز إلى 8 أغسطس/آب المقبلين (رويترز)
الألعاب الأولمبية تقام في الفترة من 23 يوليو/تموز إلى 8 أغسطس/آب المقبلين (رويترز)
9/3/2021

قالت وكالة "كيودو" للأنباء اليوم الثلاثاء نقلا عن مصادر، إن الحكومة اليابانية قررت إقامة أولمبياد طوكيو دون جماهير من خارج البلاد، بسبب مخاوف الشعب الياباني من "كوفيد-19".

ونقلت "كيودو" عن تلك المصادر أن الحكومة خلصت إلى أن استقبال جماهير من الخارج لن يكون ممكنا بالنظر إلى مخاوف الشعب الياباني من فيروس كورونا واكتشاف المزيد من سلالات الفيروس في العديد من الدول.

وأضافت كيودو أن مراسم الافتتاح ستقام أيضا من دون جماهير.

وأوضحت كيودو أن "اللجنة المنظمة رأت أن من الضروري إقامة المراسم في إقليم فوكوشيما بشمال شرق البلاد دون جماهير، مع السماح فقط للمشاركين والمدعوين بحضور المناسبة من أجل تجنب تجمع أعداد كبيرة من الجماهير في خضم الجائحة".

وتقام الألعاب الأولمبية في الفترة من 23 يوليو/تموز إلى 8 أغسطس/آب المقبلين.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "يوميوري" أن غالبية اليابانيين لا يرغبون في استقبال زائرين من الخارج لحضور الأولمبياد، وسط مخاوف من أن توافد عدد ضخم من الجماهير قد يؤدي لزيادة حالات الإصابة بالعدوى.

وأوضح الاستطلاع أن 77% من المشاركين كانوا ضد حضور جماهير أجنبية مقابل 18% من المؤيدين.

المصدر : وكالات

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