سوء الطالع يلازم أوزيل.. إصابة تبعده عن الملاعب أسابيع

لعب النجم الألماني مسعود أوزيل 408 دقائق فقط منذ 7 مارس/آذار 2020، وجاءت إصابته البليغة أمس لتزيد الطين بلة على مسيرته الكروية.

فبعد استبعاده من تشكيلة أرسنال لأشهر طويلة، انضم في الميركاتو الشتوي إلى فنربخشة التركي على أمل أن تكون انطلاقة جديدة له في المستطيل الأخضر.

لكن على ما يبدو ستتأخر هذه الانطلاقة بعد تعرضه لإصابة قوية اضطرته لمغادرة ملعب مباراة فنربخشة مع أنطاليا سبور في الدقيقة 67، وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1.

وذكرت صحيفة "الصباح" التركية أن الفحوصات الطبية الأولية التي خضع لها النجم الألماني أثبتت معاناته من تمزق جزئي في الأربطة الجانبية الداخلية والخارجية للكاحل، وتورم شديد في عظام الكاحل الداخلية والخارجية، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب بين 4 و6 أسابيع.

وكان أوزيل قد انضم لصفوف فنربخشة خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية قادما من أرسنال، بعقد لمدة 3 سنوات ونصف السنة.