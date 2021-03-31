عشاق كرة السلة قد لا يعلمون أنها كانت تُمارس في بداياتها بسلال الخوخ وكرة القدم، وليس بالكرة البرتقالية التي نعرفها اليوم، وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد ينظم منافساتها.

ظهرت رياضة كرة السلة منذ نحو 130 عاما، وتطورت على مرّ السنوات، لتصبح إحدى أكثر الرياضات شعبية في العالم.

واستعرض موقع "سبورتس كاونتي" (Sports County) الأميركي عددا من المعلومات والحقائق المثيرة التي يجهلها كثيرون عن هذه الرياضة التي يتابعها الملايين في مختلف أنحاء العالم.

كيف ظهرت كرة السلة؟

ابتكر مدرس التربية البدنية الكندي جيمس نايسميث لعبة كرة السلة عام 1891 عندما كان يحاول إيجاد طريقة لإلهاء طلابه في يوم ممطر من أيام ديسمبر/كانون الثاني. ومن المؤكد أن نايسميث لم يكن يتخيل أن لعبته ستتطور وتصبح واحدة من أكثر الرياضات شهرة وشعبية في العالم.

سلة خوخ غير مثقوبة

في البدايات، استُخدمت سلال الخوخ لممارسة اللعبة، ومن غير إزالة قاع السلة. هذا يعني أنه في كل مرة يسجل فيها أي من الفريقين هدفا يتعين على حكام المباراة إيقاف اللعب من أجل التقاط الكرة من السلة.

وجاءت فكرة السلة التي نعرفها حاليا في بدايات القرن 20، والسبب على الأغلب هو تجنب فترات التوقف لالتقاط الكرة بعد كل هدف.

ظهور الرميات الثلاثية

في عام 1961، أي بعد 70 عاما من ظهور هذه الرياضة، تم إدراج الرميات الثلاثية في اللعبة لأول مرة، وكان ذلك في دوري كرة السلة الأميركي.

أول رمية ثلاثية ناجحة

ظهرت الرميات الثلاثية عام 1961، لكن ما لا يعرفه كثيرون أن أول سلة ثلاثية ناجحة سُجّلت في 12 أكتوبر/تشرين الأول 1979.

وكان كريس فورد، لاعب بوسطن سيلتكس، أول لاعب يسجل رمية ثلاثية في مباراة ضد هيوستن روكتس.

استخدام كرة القدم قبل الكرة البرتقالية

عندما أصبحت كرة السلة لعبة شعبية معروفة على نطاق واسع، تساءل كثيرون عن سبب استخدام كرة القدم لممارسة اللعبة، وفي خمسينيات القرن الماضي، قدم توني هينكل الكرة البرتقالية لتكون أكثر وضوحا للاعبين والجمهور.

لم تكن هناك مراوغة في كرة السلة

في البدايات، عندما كانت كرة السلة تُلعب باستخدام كرة القدم، كان اللاعبون يضعون غبار الفحم على أيديهم للتحكم بها بشكل جيد، كما لم تكن المراوغة مسموحا بها في اللعبة، إذ يجب على اللاعب أن يتحرك بالكرة بضع خطوات ثم يتوقف ويمرّر أو يسدد باتجاه السلة.

كرة السلة ظهرت في الألعاب الأولمبية بداية من دورة 1936 (رويترز)

لعب كرة السلة في أقفاص

في أوائل القرن 20، ومن أجل تجنب اصطدام اللاعبين بالجمهور، كانت المباريات تقام في ملاعب تُشبه الأقفاص، حيث تحيط بالملاعب أسلاك شائكة، وبعد تعرض كثير من اللاعبين لإصابات بسبب تلك الأسلاك تم حظرها نهائيا.

قانون 24 ثانية

واحدة من أكثر حقائق كرة السلة إثارة هي أن قانون التسديد في غضون 24 ثانية وضعه داني بياسون مالك نادي "سيراكيوز ناشونالز" والمدير العام للفريق ليو فيريس. واعتُمد هذا القانون للمرة الأولى في الدوري الأميركي في موسم 1954-1955.

أول مباراة كرة سلة في أوروبا

نُظّمت أول مباراة كرة سلة في أوروبا عام 1893، وكان ذلك في جمعية الشبان المسيحيين في باريس.

قانون الرمية الحرّة

قبل عام 1921، كان بإمكان أي لاعب في الفريق أن يسدد رمية حرة بغض النظر عن اللاعب الذي ارتُكبت ضده المخالفة، وفي عشرينيات القرن الماضي تغير القانون، وأصبح اللاعب الذي يتعرض للخطأ هو من يسدد الرمية الحرة.

اتحاد كرة اليد يشرف على اللعبة

تأسس الاتحاد الدولي لكرة السلة فوي جنيف يوم 18 يونيو/حزيران 1932 بمشاركة 8 دول، هي: الأرجنتين، وتشيكوسلوفاكيا، واليونان، وإيطاليا، ولاتفيا، والبرتغال، ورومانيا، وسويسرا.

والمثير أنه قبل تأسيس الاتحاد الدولي لكرة السلة كانت منافسات اللعبة تُقام تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة اليد.

مباريات في ملاعب تنس

خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في برلين عام 1936، أصبحت كرة السلة رياضة رسمية في الأولمبياد. وفي تلك الدورة لم تُلعب المباريات داخل القاعة، بل في ملاعب تنس معدّلة لهذا الغرض.

تدخل الجمهور

في بدايات اللعبة، تم تثبيت السلة على شرفات الجزء الخلفي من الملعب، ولكن بسبب محاولة بعض الجماهير اعتراض التسديدات، تم ابتكار الأعمدة لتثبيت السلة عام 1893.

حراسة المرمى

حتى عام 1943، لم يكن اعتراض الكرات النازلة باتجاه السلة -أو ما يُعرف بحراسة المرمى- مخالفا لقواعد اللعبة، وقد يكون السبب في ذلك أن عددا قليلا جدا من اللاعبين كان بإمكانهم أن يرتقوا إلى مستوى السلة ويمنعوا الكرات من الدخول، ولاحقا أصبح ذلك أمرا غير قانوني.

أطول مباراة في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين

تدوم عادة مباراة كرة السلة 48 دقيقة، مقسمة إلى 4 فترات، مدة كل منها 12 دقيقة. لكن في السادس من يناير/كانون الثاني 1951 استمرت مباراة روتشستر رويالز وأولمبياد إنديانابوليس 78 دقيقة، حيث أعيد الوقت الإضافي 6 مرات لحسم النتيجة.

أطول عقوبة في الدوري الأميركي للمحترفين

يملك رون أرتيست من إنديانا بيسرز الرقم القياسي لأطول عقوبة في الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين، بعد أن قام عام 2004 بتوجيه لكمات إلى عدد من المشجعين؛ وتم إيقافه عن اللعب 73 مباراة، وخسر حوالي 7 ملايين دولار من راتبه.

أكبر نتيجة في الدوري الأميركي للمحترفين

كان ذلك في 17 ديسمبر/كانون الأول 1991، عندما فاز كليفلاند كافاليرز على ميامي هيت 148 مقابل 80.