هاميلتون يقول إنه ناقش مع مسؤولين في البحرين سجل حقوق الإنسان

قال لويس هاميلتون بطل العالم البريطاني لسباقات فورمولا-1 للسيارات إنه ناقش مع مسؤولين في البحرين وضع حقوق الإنسان في البلاد، وأكد أن فورمولا-1 لم يعد بإمكانها تجاهل قضايا حقوق الإنسان في البلدان التي تزورها.

وكشف سائق مرسيدس -الذي يصارع للفوز بلقبه الثامن في بطولة العالم، وهو رقم قياسي عندما ينطلق الموسم الجديد من المنامة الأحد المقبل- عن الجهود التي يقوم بها للوقوف بنفسه على وضع حقوق الإنسان في البحرين.

وقال هاميلتون في ديسمبر/كانون الأول الماضي إنه تأثر كثيرا برسالة من نجل أحد الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام. ولم ينجح وقتها في مقابلة مسؤولين بعد إصابته بفيروس كورونا ودخوله العزل الذاتي.

ونقلت رويترز قول هاميلتون "تأثرت كثيرا بها. كانت المرة الأولى التي تصلني فيها رسالة مثلها. حاولت خلال الأشهر القليلة الماضية التعرف بنفسي على الوضع هناك. لم أكن على دراية كاملة بالتفاصيل رغم مشاركتي في سباقات هناك لسنوات. أعني قضايا حقوق الانسان. أمضيت وقتا في التحدث إلى خبراء قانونيين بمجال حقوق الإنسان ومنظمات تعمل في هذا المجال مثل العفو الدولية، والتقيت سفير بريطانيا في البحرين وتحدثت إلى مسؤولين في البحرين أيضا".

وأشار هاميلتون إلى أن تحركاته كانت سرية. وأضاف "لا أرغب في كشف المزيد، فقد يعرض ذلك أي تقدم للخطر.. لكنني بالتأكيد ملتزم بالمساعدة بأي طريقة ممكنة".

وأضاف السائق البريطاني "هناك قضايا في جميع أنحاء العالم، لا أعتقد أننا يجب أن نذهب إلى هذه البلدان وأن نتجاهل ما يحدث فيها، فنصل ونقضي وقتا رائعا ثم نغادر".

وتوقعت صحيفة غارديان (The Guardian) البريطانية أن يزيد موقف هاميلتون الضغوط على ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي لفورمولا-1 الذي رفض في وقت سابق دعوات لإجراء تحقيق بالبحرين رفعت إليه في رسالة مشتركة لـ 61 نائبا بريطانيا وتحالف من 24 مجموعة حقوقية بقيادة معهد البحرين للحقوق والديمقراطية.

ويتهم نشطاء حقوقيون حكومة البحرين باستغلال الدعاية الإيجابية لأكثر حدث رياضي شهرة في البلاد "لتحسين صورتها" عبر الرياضة.

لكن حكومة البحرين قالت إنها تتبع "سياسة عدم التسامح مطلقا تجاه سوء المعاملة من أي نوع" ووضعت ضمانات معترفا بها دوليا لحقوق الإنسان.

وأضافت في بيان أنها قامت بتنفيذ إصلاحات مؤسسية وقانونية، إلى جانب تشكيل لجنة "للتحقيق بشكل كامل ومستقل في أي ادعاء بسوء المعاملة".