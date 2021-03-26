البث الحي
رياضة

نزيف خلال أشهر.. مايكل جوردان يخسر نصف مليار دولار من ثروته

رغم الخسارة الكبيرة يظل جوردان أغنى رياضي في العالم (غيتي)
رغم الخسارة الكبيرة يظل جوردان أغنى رياضي في العالم (غيتي)
26/3/2021

عاش أسطورة كرة السلة الأميركي مايكل جوردان فترة صعبة خلال الأشهر الماضية، وشاهد ثروته الضخمة تتراجع بنحو نصف مليار دولار في فترة قصيرة.

وذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أن جوردان فقد 422 مليون يورو (نحو 497 مليون دولار) خلال العام الماضي؛ بسبب تداعيات جائحة كورونا.

ونقلت الصحيفة الإسبانية أرقاما أوردتها مجلة "فوربيس" (Forbes) الأميركية تؤكد أن ثروة جوردان تراجعت من 1.760 مليار يورو (2.07 مليار دولار) في عام 2019 إلى 1.338 مليار يورو (1.56 مليار دولار) خلال العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 24%.

ورجحت الصحيفة أن تكون تلك الخسائر بسبب التراجع في عائدات الاستثمارات المختلفة لجوردان خارج عالم كرة السلة.

ورغم هذا التراجع، يظل جوردان (58 عاما) أغنى رياضي في العالم، ويوجد ضمن قائمة أغنى 500 شخص في الولايات المتحدة الأميركية، ومن بين أغنى 1500 شخص في العالم.

وبعد تحقيق نحو 100 مليون دولار خلال مسيرته كلاعب، تطورت ثروة جوردان بعد اعتزاله بفضل استثماراته المتعددة وشراكته الضخمة مع شركة "نايكي" (Nike) للملابس الرياضية.

ودخل جورادن المتوج بـ6 ألقاب بدوري المحترفين "إن بي أيه" (NBA) نادي المليارديرات في عام 2014؛ أي بعد 11 عاما من اعتزاله.

وسمحت هذه الثروة لجوردان بالتمتع بحياة فارهة وإنفاق الكثير من الأموال على طائرات خاصة وقصور ويخوت، وتمضية الوقت في ممارسة هوايته المفضلة الغولف.

المصدر : ماركا

حول هذه القصة

يوم رفض الأسطورة جوردان 100 مليون دولار للظهور في حدث لساعتين

خلال نحو عشرين عاما بمسيرته بدوري المحترفين (أن بي أي) جمع مايكل جوردان أسطورة السلة الأميركية ثروة وصلت لتسعين مليون دولار رواتب خلال هذه الفترة، غير أنه رفض 100 مليون للظهور والمشاركة في حدث لمدة ساعتين، بحسب مدير أعماله السابق.

مساعدة الفقراء والمرضى.. سخاء جوردان لا حدود له

تعهد مايكل جوردان أسطورة كرة السلة بالتبرع بـ10 ملايين دولار لبناء وحدتين طبيتين لغير المؤمن عليهم بمسقط رأسه في مدينة ويلمنغتون بولاية كارولينا الشمالية، ومن المتوقع افتتاح الوحدتين بداية 2022.

المزيد من رياضة

7 خطوات.. كيف ينجح ريال مدريد وبرشلونة في إبرام الصفقات الكبرى؟

هازارد خلال تقديمه لجمهور ريال مدريد عام 2019 (رويترز)

منتخب أفريقيا الوسطى يهدي المغرب بطاقة التأهل لأمم أفريقيا بالكاميرون

المنتخب المغربي الذي شارك في كأس الأمم الأفريقية عام 2019 (رويترز)

بمشاركة المدربين.. خطة إنجليزية للتخلص من الأخطاء الكارثية لحكام الفيديو في البريميرليغ

تسبب الفار في أخطاء كارثية دفعت الجميع للهجوم عليه في البريميرليغ (غيتي)

هاميلتون يقول إنه ناقش مع مسؤولين في البحرين سجل حقوق الإنسان

هاميلتون (وسط) خلال تتويجه بلقب نسخة العام الماضي من سباق البحرين (رويترز)
الأكثر قراءة

بين إسرائيل وأميركا وروسيا.. من يمتلك أفضل منظومات الصواريخ الدفاعية في العالم؟

لليوم الرابع.. تعطل حركة الملاحة في قناة السويس ومصر ترحب بعروض المساعدة الدولية في تعويم السفينة الجانحة

زوارق مصرية تحاول تحرير السفينة "إيفر غيفن" التي تسببت في تعطيل الممر الملاحي في قناة السويس (الفرنسية)

الولايات المتحدة تشهد خروجا جماعيا ومتزامنا للآلاف من حشرة الزيز لم يحدث منذ 17 عاما

تستعد حشرة الزيز للظهور على أشجار الولايات المتحدة بعد طول غياب (غيتي)

مصر.. 32 قتيلا وعشرات المصابين بحادث تصادم القطارين بسوهاج والسلطات تتهم مجهولين بالعبث بالكوابح

قوة تصادم بين القطارين في سوهاج أدت لانقلاب بعض العربات (الجزيرة)