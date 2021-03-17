تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع بطل التايكوندو المصري سيف عيسى، بعد إعلانه البحث على راعٍ رسمي وممول لرياضته.

وكتب عيسى في منشور له على صفحته الرسمية عبر موقع فيسبوك، أمس الثلاثاء "أنا اللاعب سيف عيسى لاعب منتخب مصر للتايكوندو والمؤهل لأولمبياد طوكيو 2021 والحاصل على العديد من الميداليات العالمية، أبحث عن راعٍ رسمي".

وبعد تفاعل عدد كبير من الجمهور المصري مع اللاعب، حذف عيسى المنشور من صفحته دون معرفة الأسباب، لكنه شارك بمنشور آخر قال فيه "لا تصطادوا في الماء العكر، مصر بلدي تدعمني كل الدعم".

ولم يمنع ذلك المتعاطفين مع بطل التايكوندو من أن يبدوا دعمهم الكامل له، ملقين باللوم على المسؤولين المصريين خاصة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ورئيس اتحاد التايكوندو في مصر عمرو سليم.

فين رئيس اتحاد لعبه التايكوندو في مصر يا شباب! فين وزير الرياضه اصلا يا ناس.. سيف عيسي يا ناس بطل ممكن يجيب ميدالية اوليمبه لمصر خلال الأولمبياد القادمه…. اللاعب بيدور ع راعي يا ناس

سياده وزير الرياضه

الاتحاد المصري التايكوندو

تين انتم؟ 🤔🤔 pic.twitter.com/BI34EiGds9 — Haytham Salah (@Haytham13586030) March 17, 2021

انا لو هطالب بـ #اقالة_اشرف_صبحي فهيكون عشان بطل مصر فى التايكوندو سيف عيسي مش عان (الهوجه) بتاعة جماهير الزمالك

بطل زى ده بيرفع علم مصر يوصل بيه الحال انه يطلب تمويل يبقي انته وزير مش شايف شغلك . لأن هنا هيكون السؤال. يا تري كام بطل عندنا محتاج تمويل ورعاية وماطلعش اتكلم https://t.co/vVXDM6pIZt — 🍁 𝕬𝕸𝕽 🍁 (@3mr_Zakaria) March 17, 2021

وتفاعل لاعب التايكوندو البريطاني آرون كوك مع عيسى، بإعادة مشاركة منشوره على صفحته الرسمية عبر فيسبوك.

يذكر أن عيسى حاصل على العديد من الميداليات في البطولات العالمية، منها ميدالية أولمبياد الشباب، و5 ميداليات في بطولة الجائزة الكبرى العالمية، ومثلها في بطولة أفريقيا.