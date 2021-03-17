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رياضة|مصر

لاعب التايكوندو المصري سيف عيسى يبحث عن راعٍ رسمي والجمهور يتعاطف معه

سيف عيسى حاصل على العديد من الميداليات في البطولات العالمية (مواقع التواصل الاجتماعي)
سيف عيسى حاصل على العديد من الميداليات في البطولات العالمية (مواقع التواصل الاجتماعي)
17/3/2021

تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع بطل التايكوندو المصري سيف عيسى، بعد إعلانه البحث على راعٍ رسمي وممول لرياضته.

وكتب عيسى في منشور له على صفحته الرسمية عبر موقع فيسبوك، أمس الثلاثاء "أنا اللاعب سيف عيسى لاعب منتخب مصر للتايكوندو والمؤهل لأولمبياد طوكيو 2021 والحاصل على العديد من الميداليات العالمية، أبحث عن راعٍ رسمي".

وبعد تفاعل عدد كبير من الجمهور المصري مع اللاعب، حذف عيسى المنشور من صفحته دون معرفة الأسباب، لكنه شارك بمنشور آخر قال فيه "لا تصطادوا في الماء العكر، مصر بلدي تدعمني كل الدعم".

ولم يمنع ذلك المتعاطفين مع بطل التايكوندو من أن يبدوا دعمهم الكامل له، ملقين باللوم على المسؤولين المصريين خاصة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ورئيس اتحاد التايكوندو في مصر عمرو سليم.

وتفاعل لاعب التايكوندو البريطاني آرون كوك مع عيسى، بإعادة مشاركة منشوره على صفحته الرسمية عبر فيسبوك.

يذكر أن عيسى حاصل على العديد من الميداليات في البطولات العالمية، منها ميدالية أولمبياد الشباب، و5 ميداليات في بطولة الجائزة الكبرى العالمية، ومثلها في بطولة أفريقيا.

 

المصدر : وكالة سند

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