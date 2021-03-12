تعرض مهاجم نادي الجزيرة الإماراتي أحمد ربيع لإصابة جديدة عقب ارتطامه بقائم مرمى الفريق المنافس خورفكان في الدوري المحلي لكرة القدم، في أول مشاركة له مع فريقه عقب غيابه لقرابة عامين بسبب إصابة خطيرة.
تعرض الألماني تيم بويتز لإصابة غريبة أثناء مشاركته في منافسات زوجي الرجال ببطولة قطر المفتوحة للتنس.
وخلال المباراة، التي جمعت كلا من بويتز وشريكه الدانماركي فريدي نيلسن مقابل الثنائي الكولومبي خوان سيباستيان كابال وروبرت فرح؛ حاول اللاعب الألماني رد كرة من المنافسين، غير أن المضرب ارتد في وجهه.
A freak accident on court in Doha…
Wishing Tim Puetz a speedy recovery 😔 pic.twitter.com/1KVhlDqiHc
— Tennis TV (@TennisTV) March 10, 2021
وظهر اللاعب وهو يعاني من إصابة قرب العين؛ مما منعه من استكمال المباراة، ودفع الحكم لإعلان نهايتها.
وتقام بطولة قطر المفتوحة للتنس على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش في الدوحة خلال الفترة بين 8 و13 مارس/آذار الجاري.