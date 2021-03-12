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شاهد.. لاعب تنس يتعرض لإصابة غريبة بسبب مضربه

بويتز يسدد الكرة في مباراة سابقة مع شريكه الدانماركي فريدي نيلسن (غيتي)
بويتز يسدد الكرة في مباراة سابقة مع شريكه الدانماركي فريدي نيلسن (غيتي)
12/3/2021

تعرض الألماني تيم بويتز لإصابة غريبة أثناء مشاركته في منافسات زوجي الرجال ببطولة قطر المفتوحة للتنس.

وخلال المباراة، التي جمعت كلا من بويتز وشريكه الدانماركي فريدي نيلسن مقابل الثنائي الكولومبي خوان سيباستيان كابال وروبرت فرح؛ حاول اللاعب الألماني رد كرة من المنافسين، غير أن المضرب ارتد في وجهه.

وظهر اللاعب وهو يعاني من إصابة قرب العين؛ مما منعه من استكمال المباراة، ودفع الحكم لإعلان نهايتها.

وتقام بطولة قطر المفتوحة للتنس على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش في الدوحة خلال الفترة بين 8 و13 مارس/آذار الجاري.

المصدر : مواقع إلكترونية

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