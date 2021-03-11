شهدت مباراة في الدوري المكسيكي لكرة القدم واقعة نادرة على مستوى كرة القدم الاحترافية، حيث منع الحكم الكرة من دخول المرمى في مشهد طريف حقق ملايين المشاهدات على مواقع التواصل.
تعرض المحلل التلفزيوني كارلوس أوردوز لحادث مفاجئ أثار خوف المشاهدين الذين كانوا يتابعون البرنامج الذي كان يبث على المباشر عبر قناة "إي إس بي إن" (ESPN) الكولومبية مساء الثلاثاء الماضي.
وأظهرت اللقطات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي سقوط جزء من جدار الأستوديو على أوردوز الذي كان يشارك في الحصة إلى جانب 5 أفراد آخرين.
Unbelievable
Carlos Orduz of ESPN Colombia was somehow not injured here.pic.twitter.com/FBrJy9hpWm
— Balls.ie (@ballsdotie) March 10, 2021
وخرج مذيع الحصة سريعا إلى فاصل إعلاني، وهو ما أثار مخاوف من تعرض أوردوز لإصابة بالغة.
— Carlos Orduz (@orduzrubio) March 10, 2021
وسارع المحلل التلفزيوني للظهور عبر حسابه الشخصي وطمأنة المتابعين على وضعه الصحي، وقال إنه تعرض لكدمة بسيطة في الأنف.