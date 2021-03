تعرض المحلل التلفزيوني كارلوس أوردوز لحادث مفاجئ أثار خوف المشاهدين الذين كانوا يتابعون البرنامج الذي كان يبث على المباشر عبر قناة "إي إس بي إن" (ESPN) الكولومبية مساء الثلاثاء الماضي.

وأظهرت اللقطات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي سقوط جزء من جدار الأستوديو على أوردوز الذي كان يشارك في الحصة إلى جانب 5 أفراد آخرين.

Unbelievable

Carlos Orduz of ESPN Colombia was somehow not injured here.pic.twitter.com/FBrJy9hpWm

— Balls.ie (@ballsdotie) March 10, 2021