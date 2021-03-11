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ذعر على الهواء.. محلل تلفزيوني ينجو بأعجوبة من حادث في أستوديو قناة رياضية

11/3/2021-|آخر تحديث: 11/3/202109:39 PM (مكة المكرمة)

تعرض المحلل التلفزيوني كارلوس أوردوز لحادث مفاجئ أثار خوف المشاهدين الذين كانوا يتابعون البرنامج الذي كان يبث على المباشر عبر قناة "إي إس بي إن" (ESPN) الكولومبية مساء الثلاثاء الماضي.

وأظهرت اللقطات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي سقوط جزء من جدار الأستوديو على أوردوز الذي كان يشارك في الحصة إلى جانب 5 أفراد آخرين.

وخرج مذيع الحصة سريعا إلى فاصل إعلاني، وهو ما أثار مخاوف من تعرض أوردوز لإصابة بالغة.

وسارع المحلل التلفزيوني للظهور عبر حسابه الشخصي وطمأنة المتابعين على وضعه الصحي، وقال إنه تعرض لكدمة بسيطة في الأنف.

المصدر : مواقع إلكترونية

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