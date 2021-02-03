تشجيع بلا هتاف وحظر تسوق.. دليل ياباني للرياضيين والمشجعين بأولمبياد طوكيو

طلب منظمو أولمبياد طوكيو 2020 من المشجعين عدم الغناء أو الهتاف أثناء دعم الرياضيين، وجاء ذلك في دليل إرشادات للألعاب الأولمبية التي تستضيفها البلاد الصيف المقبل.

وقال المنظمون، اليوم الأربعاء، إنّ على الرياضيين والمسؤولين تجنب استخدام وسائل النقل العامة دون الحصول على إذن سابق، كما طالبوهم بارتداء الكمامات "طوال الوقت" باستثناء وقتي الأكل والنوم.

وينصح دليل الإرشادات أيضا بعدم التسوق في المطار عند الوصول إلى اليابان. وسيتعين على البعثات القادمة تعيين مسؤول اتصال خاص بـ"كوفيد-19″ سيكون مسؤولا عن ضمان التزام المشاركين بالتعليمات.

وسيقضي الرياضيون وقتا قصيرا في القرية الأولمبية، وسيتنقلون فقط بين القرية الأولمبية وأماكن اللعب.

وقال المنظمون إنه يجب عليهم أن يتخذوا قرارا بشأن العدد الإجمالي المسموح بحضوره المنافسات الرياضية للألعاب.

وتأثرت اليابان سلبًا بالجائحة، لكن بشكل أقل ضررا من أغلب الاقتصادات المتقدمة الأخرى، فقد سجلت أقل من 6 آلاف حالة وفاة حتى الآن. وهناك مخاوف من عامة الشعب أن يتسبب العدد الضخم المنتظر قدومه من الرياضيين في انتشار الفيروس، وتُظهر استطلاعات الرأي معارضة أغلب المقيمين اليابانيين استضافة الألعاب الأولمبية العام الحالي.

وكان يوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو أكد، أمس الثلاثاء، استضافة الألعاب بغض النظر عن موقف جائحة "كوفيد-19″، بعد ما تأجلت المنافسات من العام الماضي بسبب انتشار الوباء.