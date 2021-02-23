البث الحي
رياضة

شاهد- من حلبات الجودو إلى أسواق بيع الفواكه.. قصة مؤثرة لبطل جزائري

عمار بن يخلف: الدخلاء على الجودو بالجزائر سيطروا على جميع المناصب الحساسة (مواقع التواصل)
عمار بن يخلف: الدخلاء على الجودو بالجزائر سيطروا على جميع المناصب الحساسة (مواقع التواصل)
23/2/2021

اضطر الجزائري عمار بن يخلف، البطل الأولمبي في الجودو، إلى اللجوء لبيع الفواكه بإحدى الأسواق الشعبية وذلك بعد أن اعتزل الرياضة كلاعب ومدرب.

ونشر بن يخلف فيديو -عبر حسابه في فيسبوك- انتقد فيه طريقة تسيير اتحاد اللعبة، مؤكدا أن الدخلاء على الجودو بالجزائر سيطروا على جميع المناصب الحساسة، الأمر الذي دفع الكثيرين ممن يغارون ويحبون ويريدون تطوير هذه الرياضة في الجزائر إلى الانسحاب.

وقال بن يخلف إن أجرته كمدرب للمنتخب الجزائري للجودو لم تتعد 300 دولار، مضيفا أنه اجتهد بدراسته وأنهى الدراسات العليا ويحضر للدكتوراه، كما أنه مثل بلاده عربيا وأفريقيا وموندياليا ونال الجوائز والميداليات في مختلف المحافل، وبالنهاية اضطر إلى اللجوء لبيع الفواكه ليستطيع العيش بكرامة.

المصدر : وكالة سند

حول هذه القصة

شاهد.. من حامل للذهب إلى "حمال" للإسمنت.. قصة "مبكية" لبطل مغربي

عندما أنشدت جماهير الرجاء البيضاوي المغربي أغنية “في بلادي ظلموني” مرسلة رسالة إلى الحكومة المغربية للاعتراض على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشباب، لم تكن تعلم أن هذه الأغنية تنطبق أيضا على أبطال عالميين مثلوا المغرب في المحافل العالمية، ورفعوا علم البلاد واسمها عاليا.

المزيد من رياضة

شاهد.. راموس "الطيب والشرس"

راموس (يمين) اعتاد استفزاز الخصوم وارتكاب الأخطاء بحقهم وفي مقدمتهم ميسي (رويترز)

بارقة أمل من إنجلترا.. آلاف المشجعين في مدرجات الملاعب قريبا

فتحت الملاعب الإنجليزية أبوابها لفترة قصيرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي لكن الحكومة فرضت العزل العام مجددا بعد موجة جديدة من الإصابات بالفيروس (رويترز)

شاهد.. احتفال طريف بهدف مميز في الدوري البلجيكي

فان دن بيرغ لاعب بيرشكوت يحتفل بهدفه (مواقع التواصل الاجتماعي)

شاهد.. مدرب يهرع لمساعدة لاعب مصاب من الفريق المنافس

المدرب فيرناندو إستيفيز يقود تدريبات لنادي باداجوز الإسباني (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

انشق عن النظام وأفشى أسرارا عسكرية خطيرة بعد هروبه للأردن.. ملابسات وأسرار مقتل حسين كامل صهر صدام حسين وصندوقه الأسود

حسين كامل (يمين) كان الذراع الأمنية والعسكرية لصدام حسين قبل هروبه إلى الأردن (وكالات)

أرصدتها بالأندلس 2.5 تريليون دولار ومولت "أغنى رجل" في التاريخ وأدارها صحابة ومسيحيون ويهود.. مؤسسة "بيت المال" الإسلامي

ما الفوائد التي ستعود عليك إن استيقظت باكرا كل صباح؟

عندما تبدأ دورة نومك في التحول، قد تلاحظ تغييرات في مستويات الطاقة أو الإنتاجية (بيكسابي)

6 أشياء يمكن أن تحدث لجسمك إذا تناولت البصل يوميا