شاهد- من حلبات الجودو إلى أسواق بيع الفواكه.. قصة مؤثرة لبطل جزائري

اضطر الجزائري عمار بن يخلف، البطل الأولمبي في الجودو، إلى اللجوء لبيع الفواكه بإحدى الأسواق الشعبية وذلك بعد أن اعتزل الرياضة كلاعب ومدرب.

ونشر بن يخلف فيديو -عبر حسابه في فيسبوك- انتقد فيه طريقة تسيير اتحاد اللعبة، مؤكدا أن الدخلاء على الجودو بالجزائر سيطروا على جميع المناصب الحساسة، الأمر الذي دفع الكثيرين ممن يغارون ويحبون ويريدون تطوير هذه الرياضة في الجزائر إلى الانسحاب.

وقال بن يخلف إن أجرته كمدرب للمنتخب الجزائري للجودو لم تتعد 300 دولار، مضيفا أنه اجتهد بدراسته وأنهى الدراسات العليا ويحضر للدكتوراه، كما أنه مثل بلاده عربيا وأفريقيا وموندياليا ونال الجوائز والميداليات في مختلف المحافل، وبالنهاية اضطر إلى اللجوء لبيع الفواكه ليستطيع العيش بكرامة.