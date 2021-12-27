توفي فريدريك سينيسترا، بطل العالم في لعبة الكيك بوكسينغ، المعروف بمعارضته الشديدة لتلقي لقاحات كورونا، وذلك بعد أيام من مغادرته المستشفى -بناء على رغبته- وهو مصاب بـ"كوفيد-19″.

وفاز سينيسترا الملقب بـ"أقوى رجل في بلجيكا" بلقب بطولة العالم 3 مرات.

وتوفي سينيسترا عن عمر يناهز 41 عامًا في منزله في سيني ببلجيكا، بعد أن قرر علاج "الفيروس الصغير" -على حد قوله- بنفسه في المنزل، بعدما أجبره مدربه على الذهاب إلى المستشفى في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للعلاج من الفيروس حيث خضع للعلاج بالعناية المركزة رغما عنه، حسب صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية.

وقال سينيسترا إن "الفيروس الصغير" لن يوقفه، وأبدى اعتراضه على الإجراءات الاحترازية المفروضة بسبب كورونا، وذلك رغم ظهوره في وقت سابق بمقطع فيديو وهو يكافح من أجل التنفس، قائلًا إنه "ليس لديه وقت يضيعه مع الأشخاص الكسالى".

وأكدت وسائل إعلام بلجيكية أن سينيسترا طلب الخروج من المستشفى بالتوقيع على الخروج الطوعي، وبعد خروجه بيومين داهمته سكتة قلبية توفي على إثرها.

وأعلنت خبر وفاته زوجته التي أرادت أن ترسل رسالة مفادها أن سينيسترا لم يمت بسبب فيروس كورونا قائلة "إنه لم يمت بكوفيد-19. لم يكن ليقبل أبدًا أن يُستخدم ما حدث له لنشر الخوف والمطالبة بالتطعيم".