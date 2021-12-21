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في الكرة الطائرة بالقدم.. الفرجة والمتعة والمهارة مضمونة بمشاركة روماريو ورونالدينيو
21/12/2021
شارك النجمان البرازيليان المعتزلان رونالدينيو وروماريو في بطولة للكرة الطائرة الشاطئية بالقدم في البرازيل، وسط حضور وتشجيع جماهيري كبير.
ونشر لاعبا المنتخب البرازيلي سابقا على حساباتهما الشخصية عبر "إنستغرام"، مقاطع فيديو وصورا من مشاركتهما في إحدى مباريات اللعبة الشعبية في البرازيل.
وقد استعرض رونالدينيو (41 عاما) وروماريو (55 عاما)، مهاراتهما في هذه اللعبة على شاطئ ريو دي جانيرو البرازيلية، وتنافسا مع بعضهما في فريقين مختلفين.
ويعتبر اللاعبان الفائزان بكأس العالم مع منتخب بلدهما، من أساطير كرة القدم.
المصدر : وكالة سند