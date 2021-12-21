تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى

البث الحي

رياضة

في الكرة الطائرة بالقدم.. الفرجة والمتعة والمهارة مضمونة بمشاركة روماريو ورونالدينيو

استعرض رونالدينيو (بالأصفر) وروماريو مهاراتهما في هذه اللعبة على شاطئ ريو دي جانيرو البرازيلية (مواقع التواصل)
21/12/2021

شارك النجمان البرازيليان المعتزلان رونالدينيو وروماريو في بطولة للكرة الطائرة الشاطئية بالقدم في البرازيل، وسط حضور وتشجيع جماهيري كبير.

ونشر لاعبا المنتخب البرازيلي سابقا على حساباتهما الشخصية عبر "إنستغرام"، مقاطع فيديو وصورا من مشاركتهما في إحدى مباريات اللعبة الشعبية في البرازيل.

وقد استعرض رونالدينيو (41 عاما) وروماريو (55 عاما)، مهاراتهما في هذه اللعبة على شاطئ ريو دي جانيرو البرازيلية، وتنافسا مع بعضهما في فريقين مختلفين.

ويعتبر اللاعبان الفائزان بكأس العالم مع منتخب بلدهما، من أساطير كرة القدم.

 

 

 

المصدر : وكالة سند

حول هذه القصة

كيف تدمر حياة الليل والبذخ والانفلات الأخلاقي مسيرة نجوم كرة القدم البرازيلية؟

رغم الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها لاعبو البرازيل وخروجهم من بيئات فقيرة، فإنهم نادرا ما يحافظون على التألق بسبب حياة الليل وعدم الالتزام، مما يضطر معظمهم إلى الاعتزال مبكرا أو الانتقال لأندية صغيرة.

Published On 13/9/2021
كومبو يجمع Ronaldinho و Romário و Neymar و Ronaldo Nazário

المزيد من رياضة

الأكثر قراءة