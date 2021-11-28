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بالميراس البرازيلي يفوز بلقب كوبا ليبرتادوريس ويتأهل لمونديال الأندية

Palmeiras v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2021: Final
تقمص ديفيرسون بروم سيلفا دور البطولة وسجل هدف الحسم لبالميراس (غيتي)
27/11/2021-|آخر تحديث: 28/11/202102:11 AM (مكة المكرمة)

توّج فريق بالميراس البرازيلي بلقب كوبا ليبرتادوريس للمرة الثانية على التوالي بفوزه الماراثوني على مواطنه فلامينغو 2-1 في المباراة النهائية، التي جرت على ملعب "سينتيناريو" في مونتفيديو عاصمة أوروغواي.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله ليتم اللجوء إلى وقت إضافي على شوطين، حسمه بالميراس لصالحه.

وتقدم بالميراس بهدف عن طريق رافائيل فيغا (5)، لكن غابرييل باربوسا أدرك التعادل لفلامينغو (72).

وتقمص ديفيرسون بروم سيلفا دور البطولة، وسجل هدف الحسم لبالميراس (95).

وفاز بالميراس باللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد أن حقق هذا الإنجاز مرتين من قبل عامي 1999 و2020، وسبق لفلامينغو التتويج باللقب مرتين من قبل عامي 1981 و2019.

وتأهل بذلك بالميراس إلى مونديال الأندية الذي سيقام في الإمارات مطلع العام المقبل.

المصدر : وكالات

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