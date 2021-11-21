هاميلتون يفوز بالنسخة الأولى لسباق جائزة قطر الكبرى ببطولة العالم لفورمولا1

فاز لويس هاميلتون بطل العالم 7 مرات بالنسخة الأولى لسباق جائزة قطر الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا1 للسيارات مع مرسيدس، اليوم الأحد، ليقلص الفارق مع ماكس فرستابن متصدر البطولة إلى 8 نقاط قبل جولتين من النهاية.

وجاء فرستابن سائق رد بول في المركز الثاني بعدما انطلق من المركز السابع بعد معاقبته بالتراجع 5 مراكز عند الانطلاق بسبب تجاهله الأعلام الصفراء التحذيرية في التجارب التأهيلية أمس السبت.

وحصل السائق الهولندي على نقطة إضافية بعد تحقيق أسرع لفة.

واحتل فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين المركز الثالث مع ألبين المملوك لرينو ليصعد السائق الإسباني البالغ عمره 40 عاما على منصة التتويج لأول مرة منذ 2014.

هاميلتون سعيد بسهولة الفوز

وقال هاميلتون الذي تصدر السباق منذ البداية وحتى النهاية تحت الأضواء الكاشفة "الأمر كان سهلا، كنت وحيدا في المقدمة".

وأضاف "بالتأكيد أستمتع بالسباقات عندما تكون المنافسة قوية، لكننا كنا بحاجة لهذه النقاط اليوم، لذا أعتقد أن الفريق قام بعمل رائع.. نتطلع للسباقين المقبلين".

وهذا هو الفوز السابع لهاميلتون هذا الموسم وعزز به رقمه القياسي بالانتصار للمرة 102 في مسيرته، كما أصبح أول سائق يفوز على الحلبة الجديدة.

وعبر هاميلتون خط النهاية، الذي شهد تلويح البطل الأولمبي معتز برشم بعلم النهاية، متفوقا بفارق 25.743 ثانية على فرستابن.

وقدم فرستابن، الذي انتصر 9 مرات هذا الموسم، أداء قويا ونجح في تقليل الضرر حيث قلص رد بول الفارق من 11 إلى 5 نقاط مع مرسيدس متصدر بطولة الصانعين.

وقال فرستابن الذي تقدم للمركز الرابع بنهاية اللفة الأولى ثم أصبح ثانيا سريعا "بالتأكيد تأثرنا بمكان انطلاقنا لكن لحسن الحظ البداية كانت جيدة للغاية".

وأضاف "أعلم أن المنافسة ستكون صعبة حتى النهاية، وهذا ما يجعلني متحمسا. ستكون منافسة متكافئة حتى النهاية".

فرصة في السعودية

ويستطيع السائق الهولندي البالغ عمره 24 عاما التتويج باللقب في السعودية لو فاز بالسباق وفشل هاميلتون في الحصول على نقاط.

وجاء المكسيكي سيرجيو بيريز رابعا مع رد بول أمام الفرنسي إستيبان أوكون سائق ألبين.

وشهد السباق انفجار الإطار الأمامي الأيسر في السيارات التي كانت تحاول عبور خط النهاية بالخضوع لوقفة صيانة واحدة ومنها فالتيري بوتاس سائق مرسيدس.

وخضع السائق الفنلندي، الذي عوقب بالتأخر 3 مراكز عند الانطلاق، لوقفة صيانة وعاد في المركز الـ14 بعدما كان وصل إلى الثالث قبل أن يطلب منه الفريق الانسحاب من السباق قبل 10 لفات من النهاية.

واحتل لانس سترول المركز السادس مع أستون مارتن متفوقا على ثنائي فيراري كارلوس ساينز وشارل لوكلير.

وأنهى لاندو نوريس سائق مكلارين السباق في المركز التاسع فيما جاء سيباستيان فيتل عاشرا مع أستون مارتن.

وتعرض ثنائي وليامز جورج راسل ونيكولاس لطيفي لثقب في الإطار، مما أدى إلى استخدام سيارة الأمان الافتراضية.

وأقيم السباق في اليوم الذي احتفلت فيه قطر ببدء العد التنازلي لاستضافة كأس العالم لكرة القدم بعد عام واحد.

وحضر جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) كأس البطولة، فيما حمل جان تود رئيس الاتحاد الدولي للسيارات كأس فورمولا1.