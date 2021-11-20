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رياضة

لاعب منتخب قطر لكرة اليد يوسف بن علي ينضم لبرشلونة الإسباني

اللاعب القطري يوسف بن علي
يوسف بن علي بعد انضمامه لبرشلونة (مواقع التواصل)
20/11/2021

أعلن نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع لاعب الدائرة بمنتخب قطر لكرة اليد، يوسف بن علي، ليصبح اللاعب العربي الثاني في صفوف الفريق بعد النجم المصري علي زين.

وقال نادي برشلونة -في بيان رسمي أمس الجمعة- إن بن علي البالغ من العمر 34 عامًا، انضم للبلوغرانا قادمًا من نادي العربي القطري، لمدة شهر واحد فقط.

وقال اللاعب القطري -ذو الأصول التونسية- في تصريحات للموقع الرسمي لبرشلونة: "إنه شعور مميز وجميل للغاية. أنا سعيد جدًا بالانضمام إلى هذا النادي. جئت بأهداف محددة، وأريد أن أعطي أقصى ما لدي هنا".

واحتفى عدد من المغردين بهذا الانتقال، مشيرين إلى أنه لاعب مميز للغاية، ويستطيع تقديم الإضافة التي يحتاجها الفريق من اليوم الأول له في برشلونة.

وجاء بن علي إلى كتالونيا تعويضًا لغياب اللاعب البرتغالي لويس فرادي، الذي أصيب بالرباط الصليبي الأمامي، والذي سيغيب على إثر هذه الإصابة حتى نهاية العام الجاري.

 

المصدر : وكالة سند
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