أعلن نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع لاعب الدائرة بمنتخب قطر لكرة اليد، يوسف بن علي، ليصبح اللاعب العربي الثاني في صفوف الفريق بعد النجم المصري علي زين.

وقال نادي برشلونة -في بيان رسمي أمس الجمعة- إن بن علي البالغ من العمر 34 عامًا، انضم للبلوغرانا قادمًا من نادي العربي القطري، لمدة شهر واحد فقط.

❗ [ÚLTIMA HORA] 📌 Youssef Ben Ali, nova incorporació del Barça 🔗 Tots els detalls: https://t.co/UEq8fXRZxm ➡️ Youssef Ben Ali, nuevo fichaje del Barça ✍️ Los detalles de su llegada: https://t.co/UskMfbrDcS 🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/ItlpoNW5Xv — Barça Handbol (@FCBhandbol) November 19, 2021

وقال اللاعب القطري -ذو الأصول التونسية- في تصريحات للموقع الرسمي لبرشلونة: "إنه شعور مميز وجميل للغاية. أنا سعيد جدًا بالانضمام إلى هذا النادي. جئت بأهداف محددة، وأريد أن أعطي أقصى ما لدي هنا".

🎙️ Les primeres paraules de Youssef Ben Ali com a blaugrana: ➡️ "És un sentiment molt especial i bonic. Estic molt feliç d'unir-me al club" ➡️ "Vull sumar al màxim i tinc objectius concrets" pic.twitter.com/mNryb85MiA — Barça Handbol (@FCBhandbol) November 19, 2021

واحتفى عدد من المغردين بهذا الانتقال، مشيرين إلى أنه لاعب مميز للغاية، ويستطيع تقديم الإضافة التي يحتاجها الفريق من اليوم الأول له في برشلونة.

وجاء بن علي إلى كتالونيا تعويضًا لغياب اللاعب البرتغالي لويس فرادي، الذي أصيب بالرباط الصليبي الأمامي، والذي سيغيب على إثر هذه الإصابة حتى نهاية العام الجاري.

لاعب العنابي يوسف بن علي يوقع مع برشلونة لكرة اليد

👍🤾🏻‍♂️💙❤️🇶🇦 https://t.co/xTEEs6m6ao — khaled Waleed (@khaledwaleed99) November 19, 2021

Refuerzo temporal hasta diciembre del Barça por la lesión de Luis Frade. Youssef Ben Ali es un buen refuerzo de experiencia y físico que ayudará desde el primer día. https://t.co/xVruLsXhR0 — Gerard Solé (@gsole14) November 19, 2021