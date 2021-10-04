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رياضة

مباريات بـ52 دقيقة فقط.. أرقام صادمة من الدوريات الأوروبية الكبرى

Arsenal v West Ham United - Premier League LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 19: Added time on the Hublot board is displayed during the Premier League match between Arsenal and West Ham United at Emirates Stadium on September 19, 2020 in London, England. (Photo by Julian Finney/Getty Images)
الحَكَم لا يستطيع احتساب كل الأوقات الضائعة من المباريات بسبب قيود قانون كرة القدم (غيتي)
4/10/2021

أظهرت إحصائية جديدة أن الدوري الإسباني لكرة القدم يواجه تحديا جديدا قد يزيد في تراجع تنافسيته وجاذبيته أمام الدوريات الأوروبية الكبرى.

وأوضحت الأرقام التي نشرها موقع "أوبتا" المتخصص في إحصائيات كرة القدم، أن متوسط اللعب الفعلي في مباريات الدوري الإسباني لهذا الموسم تقدر بـ52.3 دقيقة فقط، وهو ما يجعله في مؤخرة ترتيب الدوريات الأوروبية الكبرى.

وأشارت أرقام سابقة إلى أن توقيت اللعب الفعلي خلال الموسم الماضي، قدرت بـ57 دقيقة في الدوري الإيطالي، و56:24 دقيقة في الدوري الإنجليزي، و55:59 دقيقة في الدوري الفرنسي، و56:35 دقيقة في الدوري الألماني.

وبررت صحيفة "أس" (AS) الإسبانية الوقت الكبير الضائع في كل مباراة بعدد من الأسباب ومن بينها استخدام تقنية الفار التي تستهلك الكثير من الوقت في مراجعة القرارات، إضافة إلى الإصابات ومحاولات الفرق الحفاظ على النتيجة بإهدار الوقت.

لماذا لا تعوض الدقائق الضائعة في المباريات؟

وأوضحت الصحيفة أن قانون كرة القدم يحصر الأوقات التي يمكن احتسابها في الوقت بدل الضائع عند كل شوط تنحصر على حالات محددة تقيد الحكام، وهذه الحالات تشمل مثلا تبديلات اللاعبين والتدخلات لعلاج المصابين واستخدام الفار.

وأشارت إلى أن تلك الأوقات لا تشمل مثلا الفترة التي يستغرقها اللاعبون في الاحتفال بالأهداف، والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من دقيقة.

حل مبتكر من الفيفا

وأمام هذه الوضعية، وضمن مشاريعه لتطوير كرة القدم والحفاظ على جاذبية اللعبة، يختبر الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) عددا من الحلول التي تطبق في المستقبل.

ومن بين تلك الحلول التي اختبرت في بطولات للناشئين، اعتماد مباراة من شوطين بـ30 دقيقة لكل شوط بدلا من 45 دقيقة، على أن يتوقف احتساب التوقيت عند كل توقف للعب، في قاعدة تشبه المعتمد في رياضة كرة السلة.

المصدر : مواقع إلكترونية

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