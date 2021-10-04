اختير القطري خليل المهندي رئيسًا للاتحاد الآسيوي لتنس الطاولة، ليصبح بذلك أول عربي يتولي هذا المنصب منذ تأسيس الاتحاد عام 1972.

وقال الاتحاد القطري لتنس الطاولة في تغريدة له "خليل المهندي أول قطري وعربي يتولى رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة منذ تأسيسه عام 1972، بعد اختيار الجمعية العمومية له بالتزكية للدورة الانتخابية 2021-2025".

#عاجل : #خليل_المهندي أول قطري وعربي يتولى رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة منذ تأسيسه عام 1972 , بعد اختيار الجمعية العمومية له بالتزكية للدورة الانتخابية 2021-2025 🏓🏓

مبروووك 🇶🇦@KhalilMohannadi #AttuTennis || #Qatar2021 pic.twitter.com/4v0w50eD9s — الاتحاد القطري لكرة الطاولة (@QTableTennis) October 3, 2021

من جانبه عبّر المهندي عن سعادته بتولي هذا المنصب، قائلا في تصريحات لصحيفة قطرية "شكرًا لاختياري أول رئيس عربي للاتحاد الآسيوي للطاولة، وسنعمل مع شركائنا على مزيد تطوير اللعبة قاريا ودوليا".

الحمد لله .. والشكر 🙏🇶🇦♥️ https://t.co/4Rw6W4YSKj — خليل المهندي (@KhalilMohannadi) October 3, 2021

وأحدث الفوز تفاعلا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث حرص عدد من الهيئات والمسؤولين الرياضيين على تهنئة المهندي، متمنيين له التوفيق في مشواره الجديد في رئاسة الاتحاد الآسيوي.

وعلّق رئيس الاتحاد العماني لكرة الطاولة عبد الله بن محمد بامخالف قائلا "أبارك لأخي سعادة الأستاذ خليل المهندي اختيار الجمعية العامة للاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة ليكون رئيسا للاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة".

ابارك لأخي سعادة الأستاذ خليل المهندي@KhalilMohannadi إختيار الجمعية العامة للإتحاد الآسيوي لكرة الطاولة ليكون رئيساً للإتحاد الآسيوي لكرة الطاولة للفترة المقبلة/ ابو احمد أعطى لكرة الطاولة خلال الثلاثة عقود الماضية كل جهده للإرتقاء باللعبة عربيا وآسيويا ودولياً pic.twitter.com/MuyiG8dkn8 — Abdullah Bamakhalif (@abdullahbamakha) October 3, 2021

وأضاف "أبو أحمد (المهندي) أعطى لكرة الطاولة خلال الثلاثة عقود الماضية كل جهده للارتقاء باللعبة عربيا وآسيويًا ودوليا".

يتقدم مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور #ثاني_الكواري وكافة الأعضاء بخالص التهاني للأستاذ #خليل_المهندي بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد الآسيوي لتنس الطاولة للدورة الانتخابية 2021-2025 🏓

متمنين له دوام التوفيق والنجاح ، ورفع إسم #قطر عاليا في المحافل الدولية 🇶🇦@KhalilMohannadi pic.twitter.com/ZkzvXo8j3U — Qatar Athletics Fed (@qatarathletics) October 3, 2021

يستاهل بواحمد @KhalilMohannadi

والرجل المناسب في المكان المناسب الله يوفقك يا بواحمد https://t.co/NhMCYGWLIY — أحمد لحدان المهندي (@target4sports) October 3, 2021

https://twitter.com/awamiam7/status/1444644851916619785Show