Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
رياضة

خليل المهندي أول قطري وعربي يتولى رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة

خليل المهندي
المهندي عبّر عن سعادته بتولي المنصب (مواقع التواصل)
4/10/2021

اختير القطري خليل المهندي رئيسًا للاتحاد الآسيوي لتنس الطاولة، ليصبح بذلك أول عربي يتولي هذا المنصب منذ تأسيس الاتحاد عام 1972.

وقال الاتحاد القطري لتنس الطاولة في تغريدة له "خليل المهندي أول قطري وعربي يتولى رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة منذ تأسيسه عام 1972، بعد اختيار الجمعية العمومية له بالتزكية للدورة الانتخابية 2021-2025".

من جانبه عبّر المهندي عن سعادته بتولي هذا المنصب، قائلا في تصريحات لصحيفة قطرية "شكرًا لاختياري أول رئيس عربي للاتحاد الآسيوي للطاولة، وسنعمل مع شركائنا على مزيد تطوير اللعبة قاريا ودوليا".

وأحدث الفوز تفاعلا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث حرص عدد من الهيئات والمسؤولين الرياضيين على تهنئة المهندي، متمنيين له التوفيق في مشواره الجديد في رئاسة الاتحاد الآسيوي.

وعلّق رئيس الاتحاد العماني لكرة الطاولة عبد الله بن محمد بامخالف قائلا "أبارك لأخي سعادة الأستاذ خليل المهندي اختيار الجمعية العامة للاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة ليكون رئيسا للاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة".

وأضاف "أبو أحمد (المهندي) أعطى لكرة الطاولة خلال الثلاثة عقود الماضية كل جهده للارتقاء باللعبة عربيا وآسيويًا ودوليا".

https://twitter.com/awamiam7/status/1444644851916619785Show

المصدر : وكالة سند
المزيد من رياضة

مباريات بـ52 دقيقة فقط.. أرقام صادمة من الدوريات الأوروبية الكبرى

Arsenal v West Ham United - Premier League LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 19: Added time on the Hublot board is displayed during the Premier League match between Arsenal and West Ham United at Emirates Stadium on September 19, 2020 in London, England. (Photo by Julian Finney/Getty Images)

باريس سان جيرمان.. هزيمة أولى تثير الشكوك ونيمار في قفص الاتهام

Ligue 1 - Stade Rennes v Paris St Germain Soccer Football - Ligue 1 - Stade Rennes v Paris St Germain - Roazhon Park, Rennes, France - October 3, 2021 Paris Saint-Germain's Neymar and Lionel Messi REUTERS/Stephane Mahe

يستحق 680 ألف دولار أسبوعيا لأنه الأفضل في العالم.. شاهد- صلاح يصنع التاريخ ويدمر الأرقام القياسية مع ليفربول

Liverpool v Manchester City - Premier League

مبابي: لهذه الأسباب طلبت الرحيل عن باريس سان جيرمان

Ligue 1 - Stade Rennes v Paris St Germain Soccer Football - Ligue 1 - Stade Rennes v Paris St Germain - Roazhon Park, Rennes, France - October 3, 2021 Paris Saint-Germain's Kylian Mbappe REUTERS/Stephane Mahe
الأكثر قراءة

رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق تحرج مترجما على الهواء

Iraq's President Barham Salih visits Iraq's Independent High Electoral Commission, in Baghdad

حرسته الشرطة 14 عاما ومات محروقا.. قصة لارش فيلكس صاحب الرسوم المسيئة للرسول

بعد عطل دام ساعات.. فيسبوك تبرر الانقطاع بخطأ في الإعدادات والكونغرس يستدعي موظفة سابقة لجلسة استماع

عودة فيسبوك وواتساب للعمل بعد تعطل مفاجئ على مستوى العالم والبنتاغون يدرس وجود تهديد أمني

Social Media Applications- - ANKARA, TURKEY - SEPTEMBER 04: Icons of WhatsApp Messenger messaging and Voice over IP service, Instagram social networking service, Social network company Facebook, YouTube video sharing company, Snapchat multimedia messaging app, Twitter news and social networking service, Swarm mobile app, Facebook Messenger messaging platform and Gmail email service applications are seen on a screen of smart phone in Ankara, Turkey on September 04, 2018.