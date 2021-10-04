القاهرة – بعد الحفاوة الكبيرة بالهدف الرائع الذي سجله محمد صلاح لفريقه ليفربول في شباك مانشستر سيتي ضمن مباريات الدوري الإنجليزي، كرر الفنان المصري صلاح عبدالله دعوته التي أعلنها قبل أيام، لتدريس المسيرة الكروية للنجم المصري محمد صلاح للطلاب في المراحل المدرسية المختلفة.

وقال الفنان صلاح عبدالله، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أمس الأحد، إن محمد صلاح رمز لمصر ليس في كرة القدم فقط ولكن في ما يتعلق بالتحدي وتحقيق النجاح، فالنجم المصري استطاع بعزيمة شديدة التفاهم مع الآخر، والتأقلم مع المجتمع الغربي.

وأوضح الفنان المصري أن مصر لديها عظماء في المجال الكروي منذ بدايات كرة القدم على أرضها، مؤكدا أن عدم تأقلمهم مع المجتمعات الغربية كان سر تعذر استكمال مسيرتهم الكروية عالميا، مشيرا إلى تفاعل رواد مواقع التوصل الاجتماعي مع دعوته، ومطالبتهم بإضافة مسيرة صلاح إلى شخصيات بارزة مثل عالم الكيمياء أحمد زويل وجراح القلب مجدي يعقوب وغيرهم.

وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي رد على اقتراح الفنان صلاح عبدالله بتدريس مسيرة محمد صلاح الكروية ضمن المناهج الدراسية قائلا إن الأمر وارد بخاصة أن الوزارة ما زالت تبني نظاما تعليميا جديدا، حسب قوله.

وقال شوقي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أمس الأحد، إن الوزارة تتلقى اقتراحات عدة لضمّها إلى المناهج الدراسية، منها موضوعات خاصة بالسياحة أو البيئة أو الشخصيات المؤثرة.

إشادة بصلاح

هدف محمد صلاح العالمي في مرمى مانشستر سيتي الذي حصد تفاعلا واسعا في أنحاء العالم نشر البهجة في مواقع التواصل الاجتماعي بمصر.

وتبارى نجوم وجماهير الكرة المصرية في الإشادة بمحمد صلاح وما يحققه خلال رحلته مع فريق ليفربول، وتداول ناشطون إشادة محمد أبو تريكة بهدف محمد صلاح عبر قناة (Bein Sport).

وقال أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق إن محمد صلاح "درس" يجب على الجميع التعلم منه، وإنه كان يتمنى أن يكون هناك لاعب مثل صلاح قبل اعتزاله ليتخذه قدوة له.

ميدو:

محمد صلاح "درس" يجب علي مصطفي محمد وجميع المحترفين التعلم منه، وكنت أتمني أن يكون هناك لاعب مثله قبل اعتزالي لأتخذه قدوة لي#أوضة_اللبس pic.twitter.com/G5J0uPIydJ — 🥇أوضة اللبس ⚽️ الموسم الثاني 🥇 (@OdetLebsMido) October 3, 2021

حديث العالم عن محمد صلاح الليلة

يمنح كل مصرى الفخر أنه من بلد صلاح — Dr. Alaa Sadek (@DrAlaaSadek) October 3, 2021