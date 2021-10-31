غيّب الموت اليوم الأحد الرباع المصري طارق وهدان، بطل العالم في رفع الأثقال البارالمبية، عن عمر ناهز 23 عاما، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية إن وهدان تعرض للإصابة بكورونا منذ 5 أيام، وتدهورت حالته الصحية حتى وافته المنية صباح اليوم الأحد.

في حين نقلت صحيفة "المصري اليوم" عن رئيسة اللجنة البارالمبية حياة خطاب قولها إن "وهدان كان موجودا مع المنتخب الوطني في المعسكر التدريبي بالمركز الأولمبي".

وأضافت أن "الشاب العشريني تعرض قبل أيام لوعكة صحية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بالقاهرة، وتوفي هناك صباح اليوم".

ونعى وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي وفاة اللاعب المصري قائلا في بيان "أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة اللاعب وأسرة الرياضة المصرية في وفاة البطل البارالمبي، داعيا المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته".

ووهدان من مواليد عام 1998، وهو أول لاعب مصري من ذوي الاحتياجات الخاصة يحصل على ذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال، في المكسيك عام 2017.

كما فاز بميداليتين ذهبيتين في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال التي أقيمت في الجزائر عام 2018.

وحتى مساء أمس السبت، سجلت مصر إجمالا 330 ألفا و84 إصابة بفيروس كورونا، بينها 18 ألفا و592 وفاة، و277 ألفا و623 حالة تعاف.